Ror og skrue ødelagt på grundstødt skib

Det knap 148 meter lange containerskib Mito Strait stødte tidligt mandag morgen på grund ved Æbelø nord for Bogense. Sammenstødet med den nordfynske havbund skete med så stor kraft, at skibets skrue og ror blev ødelagt. Det viser dykkerundersøgelser af skibet mandag.

- Skibet har fået nogle skader på sin skrue og på sit ror. Det kan ikke sejle videre ved egen hjælp, fortæller Ole Thiell Sørensen, der er vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter til TV2/FYN.

Skibet står ikke på grund, men det har strejfet bunden med en sådan kraft,, at det er skadet.

- Vi har en formodning om, at skibets skrog også har fået en flænge, og der har været et mindre udslip af dieselolie, fortæller vagtholdslederen.

Når det bliver lyst tirsdag morgen, skal dykkere igen undersøge skibet for at vurdere, om skroget skal repareres, inden der bliver bugseret videre.

Skal repareres ved Lindø

Fyns Politi følger også sagen, og her forventer vagtchefen, at skibet kommer videre i tirsdag.

- Vi forventer, at skibet senere tirsdag bliver trukket til Fredericia for at blive tømt for containerlasten, og derefter skal det bugseres til reparation på Fayard ved Lindø, fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi til TV2/Fyn.

Miljøskibet Marie Miljø var mandag på stedet for at sikre, at skibet ikke lækkede olie efter grundstødningen. Marie Miljø lå natten over i Bogense Havn, og vil igen tirsdag være ved det havarerede skib.

Skibet var på vej fra Hamborg til Fredericia, da det omkring klokken fem mandag morgen stødte på havbunden tre-fire kilometer nord for Æbelø.

Det 148 meter lange og knap 14.000 ton tunge containerskib er indregistreret i det caribiske land Antigua og Barbuda og er bygget i 2006.

Foto: Arkiv / Ole Holbech

