Ros til praktikplads: Facebook-lærling savner kollegaer

Jeg arbejder med nogle dygtige folk og får nogle erfaringer, som jeg ikke ville kunne få andre steder Benjamin Bøgelund Bech, lærling

Flere end 1.000 mand går lige nu og knokler med at bygge Facebooks kommende datacenter i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense. Men selvom der er tale om et stort byggeri, så er der kun meget få lærlinge på byggepladsen. Det skriver Fagbladet 3F.

En af de få heldige er 31-årige Benjamin Bøgelund Bech, der er i lære som elektriker på det store byggeri. Han ærger sig over, at der ikke er flere af hans kammerater fra skolebænken, der knokler på byggeriet.

- Jeg vil helt klart opfordre til, at andre søger herud, siger Benjamin Bøgelund Bech til Fagbladet 3F.

Han begrunder det med, at byggepladsen er arbejdssted for flere specialister.

- Jeg arbejder med nogle dygtige folk og får nogle erfaringer, som jeg ikke ville kunne få andre steder, siger han.

Facebook-byggeri hyrer kun få lærlinge

Selvom Benjamin Bøgelund Bech roser sin praktiplads, så er der langt imellem andre lærlinge. Fagbladet 3F har tidligere beskrevet, hvordan Facebook-byggeriet kun har kastet meget få elevpladser af sig. Det er tilfældet selvom flere fynske erhvervsskoler i øjeblikket mangler pladser til deres elever.

- Det er vigtigt at sende et signal til Facebook og deres udenlandske leverandører om, at de skal påtage sig et uddannelsesansvar, når de arbejder i Danmark og tydeligvis gerne vil være her i fremtiden, siger Erling Jensen, formand for både Dansk El-Forbund Fyn og det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole til Fagbladet 3F.

Læs også Facebook: Nej til kontrakt med Byg til Vækst

Ifølge tal fra Syddansk Erhversskole er knap hver tiende af skolens elektrikerelever uden en lærlingeplads. Alligevel har Facebook-byggeriet kun få elever fra skolen i praktik.

Hos Facebook mener man, at de få lærlinge ved byggeriet er entreprenørens ansvar. Det er det britiske firma Mace, der er ansvarlig for byggeriet i det sydøstlige Odense. Tidligere fortalte Mace, at man ville have en løsning klar inden jul.

Facebooks datacenter er efter planen opført i løbet af 2020.