Rosa Danica klar til kæmpe cannabis-byggeri

Op mod 100 nye arbejdspladser inden for fremstillingen af medicinsk cannabis er på vej til Kerteminde Kommune.

Det oplyser Kerteminde Kommune, gartneriet Rosa Danica og den internationale medicinal-koncern FUTRUE Group med base i Tyskland.

Dermed er fire fynske gartnerier nu i gang med produktionen af medinsk cannabis.

De øvrige gartnerier er Alfred Pedersen & Søn i Bellinge, Spectrum - det tidligere Nældebakken i Lumby - og Schroll i Årslev.

Ifølge pressemeddelelsen vil byggeriet blive et af verdens største og produktionen på hele 100 ton om året.

Kvaliteten bliver førsteklasses hedder det.

Læs også Fynsk cannabis-eventyr fortsætter: Et af verdens største cannabisbyggerier afsløres

Det nye produktionsanlæg, som Rosa Danica skal stå for i Birkende vil stå klart i slutningen af året, oplyses det.

Borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen er stolt af, at det er lykkedes at tiltrække udenlandsk kapital og forventer, at det nye byggerie vil betyde et løft for ikke alene Kerteminde, men for hele regionen.

- Jeg er selvfølgelig især glad for udsigten til de mange nye job, der bliver skabt, siger han.

Torben Moth Madsen, indehaver af Rosa Danica, der skal stå i spidsen for det nye anlæg ser frem til, at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel for medicinsk cannabis med bygningen af det nye produktionsanlæg.

Det nye selskab, der bliver et datterselskab af FUTRUE Group, kommer til at hedde Vertanical Denmark.

Der holdes pressemøde tirsdag klokken 10 i Birkende

om byggeriet.