Rosengårdcentret udvider: Vil kapre kunder med mad

Rosengårdcentret tager kampen op mod nethandlen med 15 nye indendørs og udendørs spisesteder.

Håndværkerne står på lifte og er i fuld gang i den grå byggestøv i Rød Gade.

15 nye madsteder, der både skal være inden- og udendørs på en terrasse ud for gaden, er på vej i Rosengårdcentret. De bliver højdepunktet i Rød Gade i det store fynske center, og skal tage kampen op mod konkurrenterne.

Vi må tilpasse os og give mere værdi til kunderne, der kommer her. Ellers kan vi ikke klare os mod nethandlen Tim Mayer, centermanager

En stor konkurrent til Rosengårdcentret er nethandlen, som de seneste år er steget med cirka ti procent, og det er især gået ud over modebutikkerne.

- Det er så nemt at handle på Amazon.com, der endda leverer varer samme dag. Vi må tilpasse os og give mere værdi til kunderne, der kommer her. Ellers kan vi ikke klare os mod nethandlen, siger Tim Mayer, der er centermanager i Rosengårdcentret.

Roligt spisemiljø giver flere kunder

Der plantes træer omkring terrassen, og køreretningen ændres på p-pladsen ved centeret, så trafikken ikke længere ledes mod centeret men mod Ørbækvej. Det skal sikre mere fred og ro til de spisende gæster, der kommer til at sidde ud mod vejen.

Fynboerne kommer allerede til at få glæde af de nye madsteder, der ligger på den udendørs terrasse, i juli måned, hvor den første del åbner.

- Familierne i dag vil meget gerne ud og være effektive samtidigt med, at de foretager indkøb. En af måderne er ved at kombinere det med et måltid, som gør indkøbsstedet mere attraktivt. På den måde bruger de mere tid på stedet og bruger dermed flere penge, siger Per Nyborg, som er administrerende direktør i Institut for Centerplanlægning.

Med den nye "Food Avenue" håber Rosengårdcenteret at øge antallet af daglige kunder fra 20.403 til 21.000 kunder.

Sunset Boulevard er én af de første, der åbner op i de nye lokaler. Derudover flytter Pizzapizza fra et andet sted i centeret ind i den nye madgade.

I gennemsnit handlede 20.403 kunder dagligt i centeret i 2017. Målet er, at det tal bliver øget til 21.000 daglige kunder med den nye madgade.

- Vi satser især på at tiltrække børnefamilier med bedre madtilbud og underholdning. Her har vi et unikt salgsargument i forhold til nethandlen, mener Tim Mayer.

DK's shoppingcentre i tal Ialt 115 shoppingcentre har et udlejningsareal over 5.000 m2

26 % af de 115 shoppingcentre er regionale centre

De regionale centre har ca. 49 % af den samlede omsætning i shoppingcentrene.

I 2017 havde de 115 største shoppingcentre, retailparks og stormagasiner en samlet omsætning på knap 61,8 mia. kr. incl. moms. Kilde: Institut for Centerplanlægning Kilde: Institut for Centerplanlægning

Ikke nok med at gaden skal udvides, og der kommer flere madsteder ind i centeret, så er events også en del af satsningen, som også inkluderer aktiviteter for børn. I weekenderne kan kunderne få passet deres børn gratis, hvor personalet for eksempel vil male med børnene.

Kunder kører længere og skal blive længere

Ifølge Institut for Centerplanlægning har der i de senere år været en klar tendens til, at afstanden for kunderne bliver mindre væsentlig på bekostning af udbuddets størrelse og variation.

Kunderne er altså i højere grad villige til at køre langt for et større udbud og en mere anderledes oplevelse.

- Hvis man kan tilbyde noget ekstra og skabe en oplevelse, så er det klart noget af det, som forbrugerne er interesserede i. De største centre som Rosengårdcenteret vil blive endnu større og komme til at dominere endnu mere, end de gør i dag, siger Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning.

Tidligere var strategien, at kunderne i løbet af kort tid skulle gøre deres indkøb og så hurtigst muligt ud af centeret igen. Nu skal mere kvalitet få kunderne til at blive længere tid.

- Vi vil gerne have folk til at bruge flere timer af deres fritid her. De skal handle, gå ud og spise, tage i biografen eller deltage i vores mange nye events, siger centermanager Tim Mayer.

Åbner i november

Man forventer at åbne første del af selve Rød Gade med ti madsteder i november måned. Anden del af forvandlingen og de sidste fem madsteder forventes at være færdig i første kvartal af 2019.

Centeret rummer 160 butikker, hvoraf kun 135 er lejet ud i øjeblikket. Med den nye madgade vil ialt 150 butikker være lejet ud.

- Det viser lidt om vores kamp mod nethandlen, at vi stadig vil have ti ledige butikker. Med det nye koncept er vi overbeviste om, at alle butikker vil være lejet ud inden for det næste års tid, siger Tim Mayer