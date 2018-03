Rotter totalskader biler i vinterkulden

Det er ikke kun os mennesker, der fryser i den sibiriske kulde. Det gør rotterne også. Og et sted, de kan få varmen, er i din bil.

Landets værksteder har travlt med at reparere biler, som er blevet ødelagte af rotter. Det skyldes det kolde vejr, som får rotterne til at søge ind i varmen i motorrummet.

En rundringning, som autobutler.dk, en online formidler af værkstedsopgaver, har foretaget, viser, at 102 mekanikere lige nu har biler på værkstedet, som er blevet angrebet af rotter eller mus, som bider kabler og ledninger over.

Hos Margaardvejens Autoservice i Nørre Aaby havde de torsdag så slemt et tilfælde, at en kun fire år gammel bil måtte sendes til skrot.

- Rotten havde boet i bilen. Den havde skidt og pisset overalt i bilen, og det er giftigt. Så det ville kræve helt nye bundmåtter og sædebetræk. Alt indtræk skulle skiftes. Bare dét ville løbe op i 80-90.000 kroner, fortæller automekaniker Kenneth Olsen.

Og rotten nøjes med at bruge bilen som toilet. Den havde også gnavet hele ledningsnettet i stykker, og de samlede reparationer ville derfor overstige handelsprisen. Derfor endte bilen til skrot.

- Det værste er, at mens vi gør bilen op, finder vi ud af, at det møgkræ stadig bor i bilen. Det havde den gjort de to dage, bilen havde stået hos os. Mens den havde stået hos os, havde rotten også gnavet hele barnesædet i stykker, forklarer Kenneth Olsen.

Omfattende skader

Ifølge Kenneth Olsen er rotterne et meget større problem end måren. Både fordi de kan komme ind alle steder, og fordi skaderne er meget mere komplekse. En rotte kan for eksempel komme ind gennem bilens ventilationsanlæg. Derudover går de efter de helt tynde små ledninger, der gør problemet svært at lokalisere.

- Problemet for bilejeren er, at værkstedet nogle gange skal bruge mange timer på at finde årsagen til fejlen. Selv hvis man opdager bidemærker i bilens ledningsnet, kan det være svært at lokalisere den eksakte ledning, der er bidt i stykker. Derfor ender prisen for reparationen ofte på mange tusinde kroner, fortæller Jan Sturm, der er analysechef autobutler.

Man kan typisk finde tegn på rotterne i forbindelse med bilens kølevandsslanger, startkabler, styretøjskabler, vakuumslanger, strømkabler og varmeisolering.