Roxana-sagen på ministerens bord: - Vi kan ikke være det bekendt

TV 2/Fyns dækning af sagen om Roxana og hendes 12-årige søns overværelse af nedskydningen af en mand nær bopælen i Vollsmose lander nu på justitsministerens bord.

Roxana og familien er efter skudepisoden 8. oktober blevet truet til tavshed og sønnen, som reagerede på oplevelsen ved at tisse i bukserne, kaste op, ryste og ikke kunne sove om natten, bor nu et sted uden for for Fyn.

Nu tager Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen sagen videre til justitsminister Søren Pape Poulsens (K) for, at få ham til at forhindre at andre børn fremover udsættes for det samme - blandt andet, at Odense Kommune afviste familiens råb om hjælp, men vendte på en tallerken, da TV 2/Fyn dækkede sagen.

Odense Kommune undskyldte den manglende hjælp til drengen og hans famlie med, at man ikke vidste, hvilken pulje man kunne tage pengene fra.

Men sådan må det ikke være, siger Trine Bramsen.

- Det er rigtig trist. Der er ingen mennesker der skal sidde grædende tilbage og føle, at de har en dårlig oplevelse med myndighederne, når de har hjulpet med at opklare kriminalitet, når de har hjulpet politiet.

- Der skal det altså være sådan, at vi står på vidernes, på ofrenes side, siger den socialdemokratiske retsordfører til TV 2/Fyn.

Trine Bramsen vil arbejde for, at politikerne på Christiansborg sikrer, at der ydes hjælp.

- Det er vores politiske ansvar, at sørge for at der er kasser og redskaber, som kommunen kan trække på, og som politiet også kan trække på, og henvise denne her familie til.

- Jeg vil bede justitsministeren om at vi udvider offerfonden, for vi har rent faktisk rigtig mange penge på det her område, og udvider offerfonden til der ikke er nogen tvivl om, hvor hjælpen skal komme fra, siger Trine Bramsen blandt andet.

Hun lover at problematikken bliver taget op med Søren Pape Poulsen med det samme:

- Vi kan ikke være bekendt overfor en familie, at hjælpen ikke kommer straks.

