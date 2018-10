Roxanas 12-årige søn vidnede i Vollsmose: Nu må han gemme sig

På trods af omfattende politiske tiltag for at beskytte vidner, har det fortsat meget store konsekvenser at hjælpe politiet. Det viser en sag fra Vollsmose nu.

Her lever en hel familie lige nu i frygt, efter familiens 12-årige søn vidnede i en skudsag. Det var 8. oktober, hvor sønnen overværede nedskydningen af en 28-årig somalisk mand.

Drengens mor har flere gange bedt Odense Kommune om hjælp til at flytte fra bydelen. Hun frygter for sønnens sikkerhed.

Men nu 14 dage efter episoden bor familien fortsat i Vollsmose. Kun deres 12-årige søn er flyttet, fordi familien selv har arrangeret, at han midlertidigt kan bo hos familie uden for Fyn.

Da jeg åbner døren, så kan jeg se på gangen, at min søn han ryster, han har kastet op og han har tisset i hans bukser Roxanna

Alle kunne se Roxannas søn

Den 8. oktober er Roxanas søn på vej hjem fra skole. Da han passerer en opgang på vej familiens lejlighed, ser han en mand. Manden har affyret skud og med pistolen foran sig, løber manden ned ad trapperne forbi Roxanas søn.

Den 12-årige søn løber rystende ind i familiens lejlighed og ringer til sin mor, der nu står frem og fortæller om familiens mareridt.

Roxannas 12-årige dreng, ved ikke noget om, hvorfor der står en mand og skyder. Han ved heller ikke noget om, hvem det er, der er løbet forbi ham, siger drengens mor, Roxana. Familien flyttede først til Vollsmose i februar.

- Jeg har jo sagt til min søn, at han ikke må åbne døren for nogen, så der går lidt lang tid, før han åbner den. Da jeg åbner døren, så kan jeg se på gangen, at min søn ryster, han har kastet op og han har tisset i sine bukser, siger Roxana.

Roxana kommer ind i lejligheden sammen med en politibetjent, der afhører sønnen. Politibetjenten beder Roxanas søn om at komme hen til vinduet og pege på, hvad han har set. Herefter tager betjenten sønnen med ud på altanen, hvor han også skal pege og forklare, mens politibetjenten råber til en anden betjent på gaden nedenfor.

Det er især denne episode, der gør, at familien nu oplever frygt og trusler. Alle der står på gaden kan se ind i lejligheden på første sal, at sønnen står og peger sammen med en politibetjent.

Forkerte målgruppe

- Grunden til, at jeg er sur og vred, det er, at den her 12-årige dreng bare får at vide, at han skal klare sig selv. Jeg har ikke fået tilbudt psykologhjælp til min søn, jeg har ingen hjælp fået til min søn. Jeg har selv fundet borgmesterens telefonnummer og rådmandens telefonnummer. Jeg har selv skulle stå med alt, og jeg er stadig mor til to små børn og har et arbejde jeg skal passe, siger Roxana.

Familien har fået tilknyttet en sagsbehandler, som i sidste uge ringede til Roxana og fortalte, at de kan ikke få kommunens hjælp til at blive flyttet, fordi hendes søn ikke er i målgruppen.

For Odense Kommune kan ikke hjælpe, fordi Roxana og hendes familie simpelthen ikke er udsat nok. Kommunen henviser til lovgivningen på området. Det fortæller embedsfolk til TV 2/Fyn.

Ugen efter skudepisoden blev Roxana sammen med sine to yngste børn passet op på parkeringspladsen foran sin lejlighed og forsøgt truet til tavshed, fortæller hun. Sagen er nu politianmeldt.

Vi skal beskytte vidner

På baggrund af den konkrete episode, hvor den 12-årige dreng blev afhørt på altanen, er Fyns Politi nu gået i gang med at undersøge, om det var den rigtige beslutning.

Men Fyns Politi kan og vil dog ikke sige noget om, hvorvidt afhøringen skulle være sket på en anden måde.

- På baggrund af jeres henvendelse, vurderer vi selvfølgelig hele tiden på det konkrete tilfælde. Kunne det have været gjort mere smidigt? Men det er ufravigeligt, at vi skal sørge for at sikre de oplysninger, der er i så alvorlige sager, så hurtigt og sikkert som vi kan gøre det. Og så skal vi beskytte de personer, der står frem som vidner, siger Johnny Schou, politiinspektør ved Fyns Politi.

- Truslen mod familien er ikke så alvorlig, at politiet vurderer, at drengen og familien ikke kan være i Vollsmose permanent, siger Johnny Schou.

Ikke hjulpet godt nok

Ib Christensen fra Offerrådgivningen Fyn har rådgivet Roxana. Han er langt fra imponeret over forløbet.

- Hun er ikke hjulpet godt nok endnu. Hun er dybt ulykkelig og det er drengen også. Der skal selvfølgelig mere til. Det er noget skidt for alle parter – både familien og Odense Kommune, siger Ib Christensen, der er rådgiver i Offerrådgivningen Fyn.

Roxana har lige nu kun et ønske. Hun vil ud af Vollsmose.

- Jeg mener, at det er kommunens opgave at sørge for, at min søn får den hjælp, han skal have, og at han ikke skal bo her, og så må vi jo følge med, siger Roxanna.

Men hvorfor flytter i ikke bare selv?

- Vores løn er ikke særlig høj, prøv du selv at finde et sted, hvor man også kan have to børnepasninger. Vi er villige til at tage børnene ud af alt, hvad der hedder skole og vuggestue og flytte et nyt sted hen, siger Roxana.

Odense Kommune kæmper mod organiseret kriminalitet

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) eller rådmanden Brian Dybro (SF).

Tilbage i marts udgav Odense Kommune en pressemeddelelse om, at kampen mod organiseret kriminalitet i Odense styrkes med ti millioner kroner, og en lang række tiltag, der skal styrke en vidnepakke fra Folketinget.

I pressemeddelelsen kan man blandt andet læse "... De nye kommunale indsatser omfatter for eksempel også tilbud om psykologhjælp til odenseanere, der har været ofre for, vidne eller pårørende til en banderelateret forbrydelse, samtidig med at Offerrådgivningen Fyn støttes i det vigtige arbejde med at støtte, rådgive og vejlede ofre for bandekriminalitet".

I et citat om presset på banderne siger Peter Rahbæk Juel blandt andet: "... Samtidig skærmer vi udsatte borgere mod udnyttelse og misbrug fra bandemiljøet, og vi giver ofre og vidner den nødvendige hjælp, støtte og vejledning, siger borgmester Peter Rahbæk Juel".

Politiets vurdering af skudepisoden 8. oktober var, at der var tale om et familieopgør, og at episoden ikke umiddelbart var banderelateret.