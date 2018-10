Roxanas mareridt er slut: Psykologhjælp og bolig på vej

Roxanas 12-årige søn overværede en skudepisode 8. oktober i Vollsmose. Det vidnede han om til politiet, men det blev starten på familiens mareridt. Nu har de i 17 dage forgæves kæmpet for at få myndighederne til at lytte. Alt Roxana ønskede var psykologhjælp, og at de ikke skulle bo lige der, hvor hendes søn blev traumatiseret.

Jeg tror også, vi er mange, der har lært af det her, for det skulle ikke være kommet her til Brian Dybro, Rådmand, SF

Torsdag eftermiddag var Roxana til møde ved Børne- og Ungeforvaltningen i Birkeparken. Og torsdag eftermiddag begyndte mareridtet at ende.

- Det gik godt, det gik rigtig godt. Det var jo selvfølgelig hårdt, at skulle beskrive fra dag et af, hvad der var sket indtil dags dato, siger Roxana til TV 2/Fyn.

Glædestårer

Men den lettede mor fik endnu god nyhed lidt senere, da rådmand Brian Dybro (SF) mødtes med Roxana ude foran Børne og Ungeforvaltningen i Birkeparken.

- Jeg kan forstå, at I jo rigtig gerne vil have en anden lejlighed et sted i Odense, og det har jeg bedt min forvaltning om i dag, og været i kontakt med borgmesteren om, at vi skal hjælpe jer med at finde en lejlighed til jer, siger Brian Dybro.

Det berørte Roxana dybt, der ikke kunne holde tårerne tilbage, men rådmand Brian Dybro havde stadig endnu bedre nyheder.

- I morgen sørger jeg for, at boligforeningen eller kommunen kontakter dig med et konkret tilbud, og så finder vi ud af det, siger Brian Dybro.

Det var en træt og presset mor, der tog imod de gode nyheder. Det har været et hårdt forløb for hende, og hun er meget udmattet. Men hun har endelig fået hjælp og mærket, at myndighederne lytter til hende.

- Jeg er rigtig træt, men jeg prøver stadigvæk at være stærk for mine børns skyld, siger Roxana.

- Vi er mange, der har lært af det her

Under samtalen med Roxana fremhævede rådmanden Brian Dybro, at kommunikationen skulle have været bedre.

- Det må have været en helt forfærdelig tid, og det har heller ikke været et særligt godt forløb eller et særligt kønt forløb. Jeg tror også, vi er mange, der har lært af det her, for det skulle ikke være kommet her til, siger Brian Dybro.

Tårerne på Roxanas kinder var ikke til at stoppe. Foruden et konkret boligtilbud, der kommer fredag, så har mødet i Børne- og Ungeforvaltningen også resulteret i psykologhjælp til hendes søn.

- Selvfølgelig havde jeg ønsket, at det her møde havde været før, og at min søn havde fået noget hjælp før. Men jeg er dybt taknemmelig for, at man nu kan hjælpe ham, og at vi får noget hjælp, siger Roxana.

Roxana og hendes søn bliver også nu udstyret med overfaldsalarmer fra politiet. Dermed har Roxana umiddelbart fået opfyldt alle sine ønsker i dag, og familiens mareridt får endelig en ende.

Se hele indslaget.