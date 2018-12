Roxanas søn så et drabsforsøg: Politiker vil have nye regler

Sagen om Roxana og hendes søn, der blev truet efter han var vidne til en skudepisode i Vollsmose i oktober viser, at der er behov for hjælp til vidner, som politiet ikke vurderer er truede.

Det mener Socialdemokratiets retordfører, Trine Bramsen, som har rejst sagen for justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Trine Bramsen (S) har spurgt justitsministeren, hvilke muligheder der er for at hjælpe vidner til kriminalitet, som føler sig utrygge og derfor har brug for beskyttelse.

Søren Pape Poulsen (K) har nu svaret, men den socialdemokratiske retsordfører er ikke tilfreds.

- Han har jo svaret nærmest ingenting. Der foregår alt muligt, og der er nogle puljer, men der er ikke nogen af dem, der kan hjælpe Roxana. Det er jo ikke rimeligt, forklarer Trine Bramsen (S).

Justitsministeren skriver i sit svar på Trine Bramsens (S) spørgsmål, at der i forvejen er lavet politiske tiltag med en række initiativer, der skal hjælpe vidner.

- Når vi har borgere stående, der hjælper politiet, så kan det godt være, der er 117 programmer, men hvis ikke den borger, der har hjulpet politiet og føler sig utryg, kan komme ind under et af de programmer, så er det da vores (politikernes, red.) opgave at lave noget nyt og bedre, siger Trine Bramsen.

Roxana fik ingen hjælp

Skudepisoden, som Roxanas 12-årige søn tilfældigt overværede, skete 8. oktober 2018. Sønnen var på vej hjem fra skole, da han ser en mand, der har affyret et skud med en pistol. Han løber rystende ind i sin lejlighed og ringer til sin mor.

Da hun kommer hjem til sin søn og ind i lejligheden, er politiet med. De afhører sønnen - blandt andet ved vinduet og på altanen, hvor de beder ham om at pege og fortælle, hvad han har set. Her kunne alle på gaden se, at sønnen vidnede til politiet.

Især denne oplevelse gjorde familien utrygge. Roxana frygtede for sønnens sikkerhed og sendte selv sønnen væk fra Fyn. Hun bad også Odense Kommune om hjælp til at flytte fra Vollsmose.

Først da TV 2/Fyn gik ind i sagen, fik Roxana kommunens hjælp.

Fyns Politi vurderede dengang ikke, at truslen mod Roxanas 12-årige søn og familien var så alvorlig, at de ikke kunne være i Vollsmose permanent.

- Det er jo en reel vurdering fra politiet, men det ændrer ikke ved, at når personer, der er så afgørende for, at vores retssamfund kan hænge sammen, føler sig utrygge, så skal der være en eller anden form for hjælp, fortæller Trine Bramsen.

