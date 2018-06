Royal effekt?: DHL Stafetten er på vej mod rekord

Kronprins Frederik kan have sat skub i tilmeldingerne årets udgave af DHL Stafetten.

Når den 16. udgave af verdens største stafetløb, DHL Stafetten, afvikles 14., 15. og 16. august med start og mål på Engen i Fruens Bøge, tyder alt på en deltagermæssig succes.

I forhold til samme tidspunkt sidste år er der nemlig hele 28 procent flere tilmeldte. Og det kan meget vel være kronprins Frederiks løb i forbindelse med hans 50 års fødselsdag, som har fået flere i løbetøjet.

- Der kan være en effekt fra Royal Run, der med stor eksponering og omtale tiltrak over 7.000 deltagere og endnu flere tilskuere i Odense.

- Mange nye løbere var med her, og det kan have styrket interessen for DHL Stafetten over de fem kilometer. Samtidig er mange hold tidligt ude for at sikre sig en plads på en udvalgt dag, der passer ind i firmaets eller virksomhedens planlægning, siger løbsleder Poul Grenaa fra OGF Events.

Foreløbig 871 hold er klar

Det er OGF Events og Odense Atletik, som står for løbets praktiske side. Der er registreret 871 hold og knap 4.500 tilmeldte indtil videre, og holder tendensen, så anslår arrangørerne, at deltagerantallet vil lande et sted mellem 18.000 og 20.000 deltagere fordelt over de tre dage.

Området og de to ruter kan bære op mod 8.000 deltagere pr. dag, så der er foreløbig god plads.

DHL Stafetten har siden 2012 fået et sted mellem 15.000 og 18.000 deltagere i løbetøjet. Torsdag er den mest populære dag - det ses også på, at den populære grillmenu om torsdagen allerede nu er udsolgt.

