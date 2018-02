Royal Run tiltrækker en helt særlig type løbere

Hver fjerde deltager på Royal Run-distancen har aldrig gennemført et motionsløb. Tre generationer fra familien Halkjær skal være med.

I anledning af sin 50-års-fødselsdag har kronprins Frederik inviteret til årets største løbefest, Royal Run.

Tilslutningen til begivenheden er stor, og særligt førstegangsløbere tilmelder sig løbet. Indtil videre deltager én ud af fire løbere på "One mile"-distancen (1,6 kilometer) for første gang i et motionsløb, når de får mulighed for at løbe med fødselaren til Royal Run i maj.

Det er langt flere, end hvad man traditionelt ser til motionsløb i Danmark.

- For mit vedkommende har løb egentlig ikke interesseret mig helt vildt meget. Ti kilometer eller en halvmaraton lyder virkelig uoverskueligt, når jeg ikke har været vant til at løbe, siger Renée Halkjær, der deltager i et motionsløb for første gang.

Kronprinsen er trækplaster

Det er netop den særligt korte distance og kronprinsen, der trækker.

- Hele setuppet omkring Royal Run er for at fejre kronprinsen. Det kan jeg helt vildt godt lide, og det er en overskuelig distance. Man kan både gå og løbe, og det er et familiearrangement, forklarer Renée Halkjær.

Indtil nu har knap 44.000 deltagere allerede tilmeldt sig Royal Run, heriblandt 3.858 i Odense.

Eksperter: Løbet er også godt for børn

Sammenlignet med andre motionsløb, som eksempelvis Eventyrløbet, sætter Royal Run rekordhøje tal for førstegangsløbere. 26,5 procent af deltagerne, som har tilmeldt sig "One mile"-distancen, deltager i et motionsløb for første gang nogensinde.

Derimod er ni procent af deltagerne på ti kilometer-distancen med for første gang. Løbet adskiller sig på flere punkter fra andre løb, mener løbeksperter.

- Det er et superfint familiearrangement, fordi vi har en 1,6 kilometer lang rute, som er en rigtig god børnerute, men det er også muligt for nogle, der ikke er i så god træning på nuværende tidspunkt, at komme i gang og stifte bekendtskab med glæden ved at komme til sådan et fælles arrangement, siger løbskonsulent Julie Faurholt Pedersen.

At kronprins Frederik er frontfigur til løbet, er dog det helt store trækplaster.

- Det er altafgørende, fordi det er et initiativ, som hele Danmark bakker op omkring, siger løbeekspert Henrik Lund Jensen.

Tre generationer i familien Halkjær er med i Royal Run. Ud over Renée Halkjær deltager også hendes mor og børn.

Alle danskere kan være med til at fejre fødselaren den 21. maj, uanset hvilken form de er i.