Royal Run vender tilbage - men ikke til Fyn

De fleste kan genkalde sig billederne fra Royal Run i maj 2018, hvor HKH Kronprins Frederik i anledning af sin 50 års fødselsdag løb med 70.000 danskere i Danmarks fem største byer. Løbet blev en kæmpe succes. Det var derfor ikke svært at træffe beslutningen om at fortsætte initiativet og opfordre danskerne til at snøre løbeskoene igen i år.

I år skyder Kronprinsen Royal Run i gang på Færøerne, og så afholdes Royal Run d. 10. juni i Aalborg, Aarhus og København/Frederiksberg, mens de på Bornholm afvikler et Royal Run uden kongelig deltagelse.

Og det er i perioden 1.-10. juni, at der også på Fyn vil være gode muligheder for, at institutioner, private og virksomheder har mulighed for at bakke op om Kronprinsens Royal Run i det, der hedder Royal Run-ugen.

- Royal Run-ugen betyder, at vi kan gøre Royal Run til en landsdækkende begivenhed og give alle danskere muligheden for at være en del af Royal Run-bølgen og stemple ind i fællesskabet på eksempelvis de sociale medier, indleder direktør i Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen, og uddyber:

- Vi kommer til at gøre meget ud af dette initiativ, så vi håber, fynboerne er klar til at tage det til sig og være med til at skabe den samme fest ved siden af de officielle Royal Run-arrangementer, som vi allerede så sidste år.

Rent praktisk bliver det sådan, at man kan downloade og bestille materialer fra www.royalrun.dk, så man kan lave sit eget Royal Run. Mere information herom følger i løbet af de kommende måneder.

Find mere information og tilmeld dig allerede nu på www.royalrun.dk