Flere hundrede tusind? Rumænere mistænkt for værdifuldt tyveri

Fire rumænske mænd opholder sig lørdag eftermiddag på politigården i Odense. De er anholdt efter et tyveri af katalysatorer hos en bilforhandler på Krumtappen i Odense.

Ifølge vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi, gik alarmen kort før klokken halv to, og tæt ved gerningsstedet blev de fire rumænere anholdt i en rumænsk indregistreret bil.

- De er anholdt, fordi de havde en mistænkelig adfærd, og fordi der er noget som peger på, at de har noget med tyveriet at gøre, forklarer Torben Jakobsen.

Katalysatorerne blev ikke fundet i bilen, men en hundepatrulje opsnusede de i alt 15 katalysatorer et stykke væk fra bilforhandleren, og Torben Jakobsen vurderer, at det var meningen, at de skulle afhentes senere.

Flere hundrede tusind kroner?

Det er uklart, hvilken type katalysatorer det drejer sig om, og hvilken bilfohandler indbruddet er sket hos, men på Krumtappen ligger blandt Mercedes-forhandler P. Christensen og Iveco, som begge sælger blandt andet lastbiler.

Og netop katalysatorer til lastbiler er yderst kostbare. Ved et tyveri for nogle år siden hos en Mercedes-forhandler i Greve blev der fjernet 25 katalysatorer til værdi af cirka en halv million kroner.

Katalysatorer er attraktive for tyve af to grunde: De er dyre og indeholder også små mængder værdifulde og letomsættelige stoffer, som for eksempel platin.

