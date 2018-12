Rumænske værktøjstyve anholdt ved Rosengårdcentret

Entreprenørerne på Thomas B. Thriges Gade-projektet har gennem længere tid været plaget af tyveri af værktøj. Men nu er der håb om, at de både kan få noget af det tilbage, og at tyverierne muligvis stopper.

For onsdag anholdt politiet tre rumænske mænd i en varebil fyldt med værktøj, der fortrinsvis stammer fra arbejdet omkring Thomas B. Thriges Gade.

De tre rumænere er henholdsvis 20, 30 og 34 år. Politiet anholdt dem onsdag formiddag ved Rosengårdcentret i Odense.

- De var kørende i to store varebiler, hvor den ene var godt fyldt med værktøj, måleudstyr og meget andet, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

Succes! Fyns Politi har til formiddag anholdt 3 rumænere på parkeringspladsen ved Rosengårdscentret. De var kørende i en varebil, der viste sig at være godt og vel fyldt med meget forskelligt værktøj - fortrinsvis fra entreprenører, der arbejder omkring Th. B. Thriges Gade — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 5, 2018

Vagtchefen fortæller, at politiet nu skal i gang med at klarlægge, hvor alt værktøjet stammer fra, og at de derfor endnu ikke er klar til at besvare henvendelser fra håndværkere, der er blevet bestjålet.

- Men noget af det stammer i hvert fald fra entreprenørerne, der arbejder på Thomas B. Thriges Gade, siger vagtchefen.

Muligt grundlovsforhør

De tre rumænske mænd sidder i arresten, og først senere på dagen bliver der taget stilling til, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Men det kunne godt pege i den retning. For det kunne godt ligne, at det var af organiseret karakter, eller at de er en omrejsende tyvebande, siger vagtchefen, der samtidig understreger, at det videre forløb i sagen ikke er op til ham.

- Det er ikke min kompetence at beslutte det, det er op til juristerne at tage den beslutning, siger Lars Thede.

