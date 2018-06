Rund fødselsdag: For 20 år siden åbnede dronningen den helt nye Storebæltsbro

14. juni 1998 ankom dronning Margrethe til et funklende nyt betalingsanlæg i Korsør, hvor hun fra bagsædet af den dybsorte Daimler Krone 2 kunne "klippe" snoren til den spritnye Storebæltsbro.

Torsdag den 14. juni er det præcis 20 år siden, Storebæltsbroen åbnede, og det blev muligt at køre hele vejen på tværs af Danmark.

Åbningen var kulminationen på årtiers debat om, hvorvidt en af disse moderne broer kunne erstatte de færger, der siden 1883 havde sejlet både personer, varer og køretøjer på tværs af Storebælt.

I 1936 kom det første forslag til, hvordan man kunne forbinde øst og vest, da et af Danmarks dengang største ingeniørfirmaer designede et forslag til ikke blot en bro, men også til et kæmpe motorvejsnet på tværs af landet.

Men så kom Anden Verdenskrig, og planerne blev skrinlagt.

Efter krigen blev planerne dog taget op af skuffen, og projektet affødte stor debat samt mange undersøgelser og kommissioner i de efterfølgende årtier. Først i 1986 besluttede Folketinget, at nu skulle det være.

Europas længste hængebro

Det enorme anlægsarbejde på Storebælt strakte sig over ti år og fandt sted fra 1988 til 1998. Da byggeriet var på sit højeste i begyndelsen af 1990'erne, var flere end 4.000 ansat på byggepladserne omkring Storebælt.

Motorvejen over Storebælt blev åbnet 14. juni 1998, mens jernbanen åbnede året forinden, 1. juni 1997.

De samlede anlægsomkostninger for hele Storebæltsprojektet beløb sig til 21,4 milliarder kroner i 1988-priser.

Fakta om Storebælt Storebæltsforbindelsens østbro er stadig verdens tredjelængste hængebro.

Hele forbindelsen består af to broer og en tunnel og er i alt 18 kilometer lang.

Østbroens pyloner er 254 meter høje og er dermed et af Danmarks højeste punkter.

Hovedkablerne består hver af 18.648 stålwirer med en samlet længde på cirka 110.500 kilometer. Det svarer til, at de kan nå næsten tre gange rundt om jorden. Kilde: sundogbaelt.dk

Med et spænd på 1.624 meter mellem pylonerne er Storebæltsbroens østbro Europas længste hængebro og verdens tredjelængste kun overgået af den japanske Akashi-Kaikyo-bro og den kinesiske Xihoumen-bro.

I 2017 kørte der mere end 12,8 millioner køretøjer over Storebæltsbroen, hvilket svarer til, at cirka 35.000 køretøjer hver dag kører over broen. De 12,8 millioner var rekord. I forbindelsens første hele år, 1999, lå tallet på lige knap 6,9 millioner køretøjer.

Nu som frimærke

I forbindelse med broens 20-års jubilæum har PostNord udgivet to nye frimærker med broen som motiv.

- Storebæltsbroen har betydet utroligt meget for sammenhængskraften her i landet og er Danmarks absolut mest markante bro. Derfor var det helt oplagt at lade den pryde de nye frimærker i samme år, som den fylder 20 år, siger Martin Pingel, designchef i PostNord Frimærker.

Motiverne på de to frimærker forestiller Storebæltsbroen i en smuk rød-orange solnedgang, mens højbroen samtidig spejler sig i Storebælt.

Sådan ser de unikke Storebæltsfrimærker ud. Foto: sundogbaelt.dk