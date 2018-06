Slip for varmen: Se Salman Rushdies Heartland-tale hjemmefra

Enorm interesse for at høre Salman Rushdie tale om identitet og om et bestemt H.C. Andersen-eventyr, der flere gange har inspireret ham.

Festivalgæsterne på Heartland har de helt nære behov, der skal opfyldes. I varmen skal de finde vand og kølighed.

Men alligevel var der overvældende interesse for at sidde i et ekstremt varmt telt for at høre forfatteren Salman Rushdie i en times samtale med den tyske kurator Hans Ulrich Obrist om identitet.

Mere præcist var emnet 'Is a sense of belonging crucial to our identity', og selvom emnet lyder abstrakt, var teltet stopfyldt og flere hundrede mennesker fulgte i stedet med på storskærm i den bagende sol udenfor teltet.

Herunder kan du set et uddrag fra samtalen på Heartland Festival, hvor Salman Rushdie fortæller om sin opfattelse af identitet og om sin fascination af H.C. Andersen-eventyret Skyggen.