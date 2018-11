Forsvaret: Russisk skib med farlig gods oplyste som foreskrevet

Forsvaret oplyser i en pressemeddelelse, at et russisk fragtskib, der i Information blev omtalt som ikke at have deklareret farligt gods, gjorde det efter retningslinjerne.

Der tale om skibet "Sparta III", der ifølge Information først da det rundede Skagen oplyste, at det bar "Cargo Hazard A (Major)"-gods. Det er den højeste klassifikation for farligt gods.

Ifølge Information skulle informationen være opgivet via et såkaldt AIS-system.

- Oplysningerne i tirsdagens udgave af Dagbladet Information om, at skibet skulle have ændret de oplysninger, der findes på AIS-systemet beror på en misforståelse.

Læs også V-ordfører: Grotesk opførsel af russisk skib med farlig last

- Forsvarets Operationscenter har forklaret til avisen, at Forsvaret på AIS holder øje med oplysninger om skibes navn, type og rejse.

- Der foreligger ikke noget lovkrav om, at skibe skal beskrive deres last i AIS-systemet. Det er derfor ikke noget, Forsvaret undersøger, skriver Forsvaret i pressemeddelelsen.

Forsvaret oplyser yderligere, at skibe, der passerer Danmark, gør det i sejlkanaler, der ifølge maritim lov er internationale stræder.

- "Sparta III" meldte til VTS Storebælt, der kontrollerer trafikken gennem Storebælt, før de passerede. Ganske som reglerne foreskriver, skriver Forsvaret.

Læs også Rusland sejler i det skjulte farlig last gennem Storebælt