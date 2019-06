Rutinen fra EP-valg giver lynhurtige resultater

Optællingen af stemmerne til folketingsvalget er gået hurtigere, end det plejer. Det fortæller Lise Merrild, der er valgansvarlig i Odense Kommune.

Ifølge hende kan den hurtigere stemmeoptælling skyldes, at man for kun halvanden uge siden var igennem samme proces til Europa-Parlamentsvalget og nu kender rutinen.

- Valg er ikke sådan en hverdagsting, men vi har lige prøvet det til Europa-Parlamentsvalget, og derfor har vi haft mulighed for at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, hvis der har været sådan nogle, siger Lise Merrild og tilføjer:

- Derfor tror jeg, det går lidt mere glat i dag.

Stadig mange ugyldige stemmer

Men selvom fynboerne gik i stemmeboksen for at sætte kryds til Europa-Parlamentsvalget for mindre end to uger siden, er der stadig mange, der har afgivet ugyldige stemmer.

En gyldig afmærkning er et kryds på stemmesedlen, alle andre afmærkninger bliver kendt ugyldige.

I Marienlystcentret, hvor 126.000 stemmer blev afgivet, er der blandt andet eksempler på, at afkrydsningsrubrikken er fuldstændig udfyldt.

- Tilsvarende ser vi flere eksempler på folk, der sætter krydser ved flere partilister. Der kan man ikke vide, hvad vælgeren har villet stemme på, og derfor bliver stemmen ugyldig, fortæller Lise Merrild.

I Marienlystcentret i Odense forventer man, at de personlige stemmer er talt op omkring kl. 15.00 torsdag.