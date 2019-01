Rutinerede kræfter på rollelisten til Frøken Nitouche

Det bliver den 21-årige Kathrine Lemmeke Madsen, der får titelrollen som Frøken Nitouche ved dette års Nyborg Voldspil.

Kathrine Lemmeke Madsen har senest være på scenen ved Vilhelmsborg Festspil ved Aarhus, hvor hun sidste sommer spillede rollen som Sandy i Grease.

Sidst hun lagde vejen forbi Nyborg var i 2015 i Sound of Music, hvor hun spillede Kaptajn Von Traps ældste datter, Liesl.

I rollen som Celestin eller Floridor, som Dirch Passer udødeliggjorde, finder vi Jens Jepsen. Det er anden gang Jens skal spille med ved Nyborg Voldspil.

I Singin’ in the Rain havde han rollen som Cosmo Brown.

Den unge soldat Premierløjtnant Parsberg spilles af 18-årige Tobias Gräs. Siden 2015 har han medvirket i et utal af voldspillets forestillinger, men det er første gang han skal spille en af de store roller.

Garvet instruktørhold

Flemming Jensen er i spidsen for sommerforestillingen som instruktør. Det er første gang, han er instruktør på Nyborg Vold.

Flemming Jensen har også opdateret manuskriptet, så sproget er blevet mere nutidigt

På instruktørholdet er også Peter Friis som koreograf, Kristine Becker Lund er for tredje gang sang- og korinstruktør.

Malene Højme Ilskov skal stå i spidsen for scenografien og Mads Lunde er kapelmester. Vibeke Valeur har efter et par års pause ansvaret for voldspillets systue.

Frøken Nitouche spiller fra den 18. juli til den 10. august 2019.

