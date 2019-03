Bekræftet: Rutineret svensk keeper til GOG

Det bliver den 41-årige tidligere svenske landsholdsmålmand Dan Beutler, der erstatter GOG-målmanden Ole Erevik, når han ved sæsonens afslutning indstiller karrieren.

Allerede i januar fortalte TV 2 Sport, at der var forhandlinger mellem den sydfynske håndboldklub og den rutinerede svenske målmand. Og nu er det altså officielt, at Dan Beutler til sommer bliver GOG-spiller.

- GOG er en af de helt store danske klubber med en flot historie, så jeg blev meget glad, da Nicolej Krickau ringede til mig for at høre, om det kunne have interesse. Der var selvfølgelig noget logistik, der skulle på plads med familien, men håndboldmæssigt var det ikke en beslutning, der tog lang tid at træffe, fortæller Dan Beutler, der i dag spiller for HK Malmö i den svenske liga.

I Gudme er der stor tilfredshed med, at klubben har fået målmandskabalen til at gå op.

Ifølge GOG-direktør Kasper Jørgensen underbygger aftalen med Beutler forventningerne til, at GOG også i den kommende sæson vil være at regne blandt favoritterne.

- Dan har gennem mange sæsoner leveret på allerøverste hylde, og han har en rutine der gør, at han heller ikke vakler, når det bliver tæt mod slutningen af de helt store kampe. Vores vurdering er, at han har det, vi har brug for, og med Frank Mikkelsen, Dan Beutler og den unge trio under dem har vi sikret os rigtig godt på målmandsposten næste år, siger Kasper Jørgensen.

Rutineret herre

Direktøren bakkes op af klubbens succesfulde træner Nicolej Krickau.

- Det er en rutineret herre, vi får til GOG, og han passer godt ind på holdet. Vi har talt med ham flere gange, og jeg kan mærke på ham, at han glæder sig rigtigt meget til at blive en del af teamet. Det gør, at jeg er overbevist om, at han bliver en gevinst i vores bestræbelser på at vinde medaljer næste år. Hvis vi skulle være så dygtige at kvalificere os til Champions League, ved han jo allerede, hvad der skal til, før vi kan komme til at løfte det trofæ, siger Krickau med henvisning til Beutlers tidligere meritter.

Den svenske keepers CV viser, at Beutler har erfaring fra blå-gule landshold og 11 sæsoner i den tyske Bundesliga, hvor han spillede for SG Flensburg-Handewitt 2003-2011 og siden HSV Hamburg fra 2011 til 2013, hvor han sluttede på toppen med Champions League-titlen.

Og til sommer slutter den 41-årige målmand sig altså til Krickaus sydfynske tropper, når han tiltræder i GOG på en foreløbigt etårig kontrakt.