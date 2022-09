Lang, sort, behåret vækst: Populær pub får sur smiley for rengøringsproblemer

Det har stået sløvt til med rengøringen på baren Ryan’s.

Da fødevarekontrollen i sidste uge var på besøg på den irske pub i Odense, fandt de nemlig sorte belægninger på fadølstanke, fustager og flere koblinger til fadølsankre.

Det udløste en bøde på 10.000 kroner til baren.

Hos Bargroup, der blandt andet ejer Ryan’s, er man ærgerlige over den sure smiley, som kontrolbesøget har medført.

- Der er ikke så meget at sige til det. Vi er blevet gjort opmærksomme på nogle områder, hvor vi ikke lever op til standarderne, og det er selvfølgelig bragt i orden med det samme, siger Bjørn Hentze, der er partner i Bargroup.

Udover de sorte belægninger fandt Fødevarestyrelsen blandt andet også opsprøjt fra øl på vægge og loft i et andet rum, og en lang, sort, behåret vækst langs kanterne til et mindre kølerum bag barområdet, hvor Ryan’s opbevarer drikkevarer i flaske.

Baren har også taget kontakt til et eksternt firma, der kan hjælpe dem med at gøre rent i afkroge, hvor medarbejderne ikke kan komme til.

Ingen kontakt med fødevarer

Kontrolbesøget har fået den irske pub til at gennemgå deres protokol for hygiejne og rengøring.

- Vi har indskærpet og gennemgået alle interne procedurer og retningslinjer, og så har vi justeret der, hvor der har været behov.

Bjørn Hentze forsikrer om, at man ikke skal være bekymret for at komme på baren, og han understreger at den sure smiley kun skyldes rengøringsproblemer i kælderen, og ikke har noget med fødevare og køkkenet at gøre.

Ryan’s er ikke de eneste med hygiejneproblemer. Et stort hotel har fået en bøde på 15.000 kroner for at opbevare for varm fisk.