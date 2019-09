Rygeost får samme status som champagne og feta

De fynske rygeostmejerister er i disse dage ekstra håbefulde.

En rygeost skal laves på Fyn, fordi den er opfundet her på Fyn Jørgen Hoff

Den fynske rygeost er nemlig på vej ind i en helt særlig liga for fødevarer, hvor kun de mest originale fødevarer fra hele verden er - blandt andet champagne, feta og parmaskinke.

B.O.B.-certifikat Formålet med EU-kvalitetsordningen for fødevarer og landbrugsprodukter, BOB, er at fremhæve de særlige kvaliteter og traditioner, der er forbundet med de registrerede produkter, og at sikre forbrugerne, at det er de ægte produkter og ikke efterligninger, de køber. Der er særlige logoer, som produkterne skal mærkes med, og der er en beskyttelse mod misbrug eller efterligning af et produktnavn.

Rygeosten er den eneste kendte danske fødevare, der opfylder kravene til en B.O.B.-certificering.

Et B.O.B.-certifikat, som står for beskyttet oprindelsesbetegnelse, er et særligt EU-stempel, der giver fødevarer en beskyttet oprindelsesbetegnelse. Formålet er at sikre forbrugerne, at det er de ægte produkter og ikke efterligninger, de køber. For eksempel kan man kun kalde en feta-ost for for feta, hvis den stammer fra Grækenland og er lavet ud fra den oprindelige opskrift.

Hvis rygeosten bliver godkendt, så er det den første danske fødevare, der får certifikatet.

Rygeosten er unik

Jørgen Hoff, der er direktør og mejerist hos Gundestrup Mejeri i Vester Skerninge, glæder sig meget over, at rygeosten er indstillet til en B.O.B.-certificering.

- Det er fantastisk. En rygeost skal laves på Fyn, fordi den er opfundet her på Fyn, siger Jørgen Hoff.

De tre fynske mejerier, der producerer rygeost, får hjælp fra producentforeningen for B.O.B.- og B.G.P.-godkendelser. Og ifølge formanden for producentforeningen er rygeosten næsten garanteret at få en B.O.B.-certificering.

- Den har den oprindelse, der skal til og den geografiske tilknytning, der kræves. Og så har den nogle særlige karakteristika, som man kan fastlægge i den varespecifikation, som vi udararbejder, siger Hans Henrik Lund, der er formand for producentforeningen for B.O.B.- og B.G.P.-godkendelser.

Den skal laves på fynsk mælk og ryges over fynsk hvede- eller havrehalm Jørgen Hoff

Fynsk rygeost skal laves af fynske ingredienser

Det er blandt andet ingredienserne, der er altafgørende, når rygeosten skal klassificeres.

- Den skal laves på fynsk mælk og ryges over fynsk hvede- eller havrehalm, siger Jørgen Hoff til TV 2/Fyn.

- Selvfølgelig skal der ikke komme nogen ude fra og sige, at de også kan lave en rygeost, for man har ikke de ingredienser og de ting og sager, der skal til, som vi har på Fyn. På den måde er der ikke nogen, der kan komme og kopiere den og sige, at nu laver de også en rygeost. Det er vigtigt, fordi en fynsk rygeost kan kun laves på Fyn, siger Jørgen Hoff.

Ifølge Hans Henrik Lund kan mejeristerne på Fyn forvente at få en B.O.B.-certificering af rygeosten i starten af 2020.