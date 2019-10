Rygning forbydes i hele skoletiden: - Det går ud over fællesskabet, siger elever

Som det er nu, skal eleverne på Syddansk Erhvervsskole gå uden for skolens område, hvis de vil tænde en smøg, men fra næste sommer bliver det også forbudt.

Skolen, der har 10.500 elever og 850 ansatte fordelt på 14 afdelinger i Syddanmark, vil gøre rygning forbudt i hele skoletiden.

- Vi har truffet beslutning om, at vi vil have røgfri skoletid fra næste sommer. Vi skal finde frem til, hvordan og hvorledes vi vil regulere det, siger direktør på Syddansk Erhvervsskole Lars Bregnehøj til TV 2/Fyn.

Kosmetikerelev: Det skal vi selv bestemme

En regel ligger dog fast. Når eleverne er i skole, er det slut med cigaretterne.

- Mens man har undervisningstid, ryger man ikke, uanset hvor man opholder sig, fastslår Lars Bregnehøj.

Det får blandede modtagelser blandt eleverne på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Stine Nielsen, der er kosmetikerelev på Syddansk Erhvervskole, mener, det bør være op til den enkelte, om rygning må foregå i skoletiden.

- Det synes jeg ikke er særlig fedt. Det er rart for mig at komme ud og slappe af i pauserne, siger Stine Nielsen til TV 2/Fyn.

- Jeg synes, man skal have lov til at gå ud og ryge en cigaret, fastslår hun.

Ryger: Vi må gøre, hvad vi har lyst til

Stine Nielsen bakkes op af Nicklas Matzeit Østerskov, der læser kommunikation, it og design på skolen.

- Folk skal gøre, hvad de har lyst til, ligesom nogle går i kantinen og køber noget chokolade, siger Nicklas Matzeit Østerskov, der selv ryger.

Daglig rygning er ifølge Statens Institut for Folkesundhed langt mere udbredt for erhvervsskoleelever sammenlignet med gymnasieelever.

Ryger mere end gymnasieelever

Erhvervsskoleelever, som ryger dagligt, ryger i gennemsnit 15 cigaretter om dagen - til sammenligning med gymnasieelever, som gennemsnitligt ryger 9 cigaretter om dagen.

Camilla Myrup Nielsen, som læser fysik og matematik, ryger ikke selv. Hun er dog klar over, at det bliver en omvæltning for skolens mange rygere.

- Det bliver hårdt for dem, der ryger. Det er en trang, men det er en god måde at få stoppet denne rygekultur, vi har i Danmark, siger Camilla Myrup Nielsen.

Går ud over fællesskabet

Hun frygter dog, at rygerne i klasserne kan blive mere urolige. Samme holdning finder man hos hendes klassekammerat Sune Storgaard Kjeldsen.

Han frygter ligeledes, at et komplet rygeforbud i skoletiden vil gå ud over fællesskabet. Både rygere og ikke-rygere oplever et fællesskab, når de kan gå udenfor og snakke sammen i fred og ro, når der ryges.

- Rigtig mange nyder det fællesskab, der kommer med rygningen. Man behøver ikke ryge for at stå herude, siger Sune Storgaard Kjeldsen.

- Det ødelægger fællesskabet, fastslår han.

Konsekvenser for brud på reglerne

Hvis nogen bryder reglerne, er det dog endnu uvist, hvilke konsekvenser det vil få for eleverne.

- Det er nogle af de ting, vi vil snakke om. Vi kan få hjælp fra regionen til at uddanne nogle ressourcepersoner, og vi ved, at kommunerne vil være behjælpelige med rygestopkurser, siger Lars Bregnehøj.

En del af eleverne tilbringer store dele af skoletiden i praktik væk fra skolen. Det er endnu ikke klarlagt, om reglerne også gælder for eleverne, når de opholder sig i virksomhederne.

- Vores elever er hovedsageligt på skolen i undervisningstiden. Det er dér, vi er røgfrie, forklarer Lars Bregnehøj.

Erhvervsskoleelev: Det bliver godt for ikke-rygerne

Der er også elever, der mener, at et rygeforbud i hele skoletiden er positivt.

- Det bliver godt. Der bliver knap så mange underlige pauser midt i undervisningen, hvor vi skal vente på andre, der er ude at ryge midt i det hele, siger Mads Kikkenborg Nielsen.

Han erkender dog, at det kan blive svært for nogle rygere at holde helt op med at ryge i dagtimerne.

- Rygerne vil få det svært og skal finde på noget andet. Lur mig, om de ikke nok skal prøve alle mulige andre måder at komme ud og ryge alligevel. For os, der ikke ryger, bliver det godt, siger Mads Kikkenborg Nielsen.

Skolen forsikrer, at retningslinjerne vil være på plads, inden reglerne træder i kraft næste sommer.