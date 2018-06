Rynkeby rundede milliarden: Smoothies og frisk juice hitter

Men virksomhedskøb og store investeringer resulterede i underskud på 4 millioner kroner før skat.

Det kræver gode forretningsevner at presse store overskud ud af juice- og saftbranchen.

Det må selv de største inden for håndværket erkende.

Hos en af Nordens største producenter, Rynkeby Foods i Ringe, steg salget med godt 300 millioner kroner i 2017, så den fynske virksomhed rundede milliarden, men bundlinjen er mindre pragende - et underskud på 4 millioner kroner før skat.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab.

Der gemmer sig dog flere forbehold bag den manglende indtjening, der også i 2016 var under pres med et næsten tilsvarende underskud.

I 2017 investerede Rynkeby nemlig 154 millioner kroner i virksomheden - hovedparten af pengene gik til en super-moderne pakkelinje.

Desuden blev der skiftet it-system, og så satte man så småt gang i en produktionslinje, der skal producere de juice-produkter, der tidligere blev lavet i Borås.

Koncernens ejere, Eckes-Granini, valgte i slutningen af 2016 at lukke sin svenske fabrik Brämholt Juice i Borås, hvor man producerer friskpresset juice, for i stedet at flytte produktionen til Fyn.

Som nævnt er juice- og saftbranchen under pres, og Rynkeby måtte i årets løb kæmpe hårdt or at bevare sin markedsandel i Skandinavien, men ved årets udgang lykkedes det alligevel at runde de 30,8 procent.

Salget flytter sig løbende mellem forskellige produktkategorier.

De bedst sælgende i årets løb var smooothies, der steg med ni procent i værdi og fire procent i volumen og friskpresset juice - såkaldt "chilled juice" - der steg med otte procent i værdi og 5,6 procent i volumen.

Derimod faldt salget af juice produceret på koncentrat, saft og søde frugtdrikke.

Rynkebys ledelse forventer, at det er trends der holder sig i indeværende år.

Man forventer, at den svenske produktion fortsat vil være under indkøring i 2018, men at indtjeningen forbedrer sig.

Rynkeby beskæftigede 206 medarbejdere omregnet til heltidsansatte i 2017 - en lille stigning i forhold til 2016.

Rynkeby-koncernen har en egenkapital tæt på 1,1 milliarder kroner.