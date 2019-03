S i Nyborg udenfor: SF med i bred aftale om Lynfrosten-grund

Års skænderier om anvendelsen af den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg, der tidligere har huset Tjærekompagniet og er stærkt foruret, ser ud til at være afsluttet,

I en aftale, der udelader Socialdemokratiet, har Venstre, SF of Dansk Folkeparti indgået en aftale, hvor området nu udelukkende bruges til store butikker, der ikke konkurrerer med de mindre butikker i bymidten.

I den nuværende planlægning for grunden havde Venstre lagt op til, at en mindre del af butikkerne i det planlagte butikscenter kunne være butikker på under 500 kvadratmeter.

Læs også Naturforkæmpere vil plante skov på forurenet grund i Nyborg

Men i en fælles pressemeddelelse fra de tra partier - altså inklusive SF - hedder det nu, at Lynfrosten skal omdannes til store butikker.

- Vi vil styrke den samlede handel i Nyborg by, udvikle vores hyggelige, historiske handelsgader og ikke mindst understøtte de fremtidige muligheder for at gøre alle sin indkøb i Nyborg. For at sikre at handlen samlet set styrkes i byen, er det vigtigt for os, at lokalplanen sikrer, at de store butikker på Lynfrosten ikke konkurrerer direkte med eksisterende butiksstørrelser i den nuværende bymidte. Yderligere er det vores ønske, at byggeriet på Lynfrosten så vidt muligt bliver et bæredygtigt byggeri, som lægger sig op af byrådets aktuelle arbejde med at udvikle en politik for grøn omstilling, hedder det i pressemeddelelsen.

Ikke plads

SF har hidtil forlangt, at der bliver ryddet op efter forureningen på grunden, inden nyt byggeri sættes i gang.

Desuden har S og SF sammen med Nyborg Handel været bange for, at et nyt center går ud over butikslivet i den historiske bymidte.

Læs også Genvalgt borgmester: Der skal være butikscenter på udskældt grund

Grund og lokaler på Lynfrostengrunden er i dag ejet af Philipsen Gruppen fra Viborg, og her har man ønsket at etablere et nyt butikscenter med plads til både mindre og større butikker og en ny dagligvarebutik.

- Vi ønsker at tiltrække flere potentielle kunder til Nyborg, men udfordres blandt andet af, at Lynfrosten ikke skaber en sammenhængende oplevelse af indgangen til Nyborg og derved udnyttes potentialet ikke i forhold til, at trække eksempelvis flere handlende længere ind i byen. Samtidigt har vi ikke plads til store butikker i den historiske bymidte, hvilket betyder at vi må sige nej til nye investeringer, hedder det i pressemeddelelsen fra SF, Dansk Folkeparti og Venstre.