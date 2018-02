S: Problemer i Vollsmose kan ikke kun løses med nyt navn

Venstre foreslår at ændre navnet på Vollsmose. Et navneskift løser ikke problemerne alene, mener Socialdemokratiet i Odense.

Venstre foreslog søndag flere ændringer i Vollsmose, blandt andet at Vollsmose skal have et nyt navn, og at der skal være flere ejerlejligheder i Odense-bydelen.

Læs også Nyt navn til Vollsmose hilses velkommen: - En rigtig god idé

Forslagene bliver godt modtaget hos Socialdemokratiet, der dog understreger, at det ikke løser problemerne ved udelukkende at ændre navnet.

- Nu skal vi sætte os sammen politisk og få lagt nogle gode planer for, hvad der skal ske i Vollsmose, siger Tim Vermund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense.

- Vi skal have fokus på, hvad vi vil bygge op og ikke kun, hvad vi vil rive ned, forklarer han.

S: Solide planer er i gang

Navneændringen kan være en god idé, hvis det sker sammen med en række andre initiativer. Han mener blandt andet, at Vollsmose i langt højere grad skal integreres som en del af Odense.

- Der ligger nogle gode, solide planer for, hvad der skal ske med Vollsmose. Jeg synes, tingene går i den rigtige retning. Vi får åbnet området op og får unge mennesker derude i uddannelse, siger Tim Vermund.

Et af Venstres forslag går på, at Vollsmose skal have et nyt navn, fordi ordet Vollsmose - ifølge Venstre - bliver associeret for meget med blandt andet kriminalitet.

Et andet element i Venstres fremsatte forslag går på at rive boligblokke i Bøge- og Egeparken ned for at bygge rækkehuse og mindre boliger i stedet. Derved kan man ændre beboersammensætningen.

Et nyt navn til Vollsmose skal findes i en konkurrence.