Robotterne trives i Bogense: S vil gøre det attraktivt at investere i teknologi

Engang var robotter kun et nødvendigt onde hos Bogense Plast. Men i 2006 lavede direktør Freddy Tindhof om på den tankegang for bestandig, da han samlede sin bestyrelse.

- Det var for sige: Hvad nu, lille du?, fortæller han til TV 2/Fyn.

På Nordfyn mærkede man også dengang til globaliseringen.

- Hele verden er blevet mindre jo, så vi konkurerer med kinesere og alle mulige, siger han.

Siden dengang har man i runde tal investeret 50 millioner i robotteknologi. Mellem fire og seks millioner om året ifølge Freddy Tindhof. Og det har bragt gode ting med sig. Virksomheden er vokset fra 61 til 91 ansatte, og bruttofortjenesten er næsten fordoblet.

Hos Socialdemokratiet vil man gerne have flere til at gå samme vej, som de gjorde i Bogense. Kort sagt vil de gøre det mere attraktivt at investere i robotter ved at skrue på to parametre. Det fortæller Trine Bramsen (S),

- Dels er der en pulje på 500 millioner kroner, som skal bruges til at understøtte virksomheder, der investerer i ny teknologi. Og så er der det her med at hæve fradraget til 130 procent, hvor det er 100 procent i dag, fortæller hun.

Partiet mener, at de to elementer kan føre til mere teknologi hos de danske virksomheder.

Læs også Fynske virksomheder bidrager til velfærden med 28,4 milliarder

Minister er positiv

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, er åben over for idéen.

- Det er da absolut en mulighed. Det, det handler om for regeringen, er at gøre det let for virksomheder i Danmark, siger han.

Også direktør i Bogense Plast, Freddy Tindhof, hilser forslaget velkomment. Han mener, det kan have positive konsekvenser for den nordfynske virksomhed.

- Det er da klart, at hvis vi får nogle bedre betingelser, så kan vi da også noget mere, siger han.

Siden 2006 er Bogense Plast ifølge direktøren blevet 50 procent mere effektive.

Dansk Industri imod

Poul Strandmark er formand for DI FYN - Dansk Industris fynske afdeling. Han mener, at Socialdemokratiets forslag ville være at bruge pengene forkert. Ifølge ville forslaget være godt for større virksomheder, men at det ikke hjælper de mindre.

- Indfører man et forøget afskrivningsgrundlag, så hjælper det de rigtig store virksomheder, som er i gang allerede. Men det er jo ikke det, vi ønsker. Det, vi ønsker, er, at vi får udbredt robotteknologien også til mindre og mellemstore virksomheder. Og der er information og forskning meget bedre, siger han.

Den kritik er Trine Bramsen dog uenig i.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange virksomheder, som finder interesse for det her i de kommende år.

Hun mener, at pengene kan komme til at spille en stor rolle.

- Hvis man giver dem et økonomisk incitament, det tror jeg faktisk vil gøre rigtig meget, siger hun.

Læs også Værtshus i Odense solgt for nul kroner