Elisas ufødte barn skal ikke have kød i børnehaven: - Så beholder vi barnet derhjemme

- Vegansk mad skader ikke nogen. Tværtimod så er det sundt. Sundhedsstyrelsen anbefaler selv frugt og grønt. Vi vælger bare at fokusere lidt mere på det end andre.

Sådan lyder det fra veganerne Elisa Bresson og Vladimir Stanic fra Odense. Reaktionen kommer efter den fynskvalgte folketingspolitiker Pernille Bendixen (DF) i et ’Min Mening’-debatindlæg på tv2fyn.dk har argumenteret for, at det burde være forbudt for dagtilbud at tilbyde vegansk kost til børnene.

Vi har en vegansk mødregruppe, som alle har børn fra to uger og op til syv år. De har levet vegansk hele deres liv, og de er sunde og raske – og er sjældent syge Elisa Bresson

- Kravet om vegansk kost er ikke alene en fiks idé, det er en idé, der i værste fald kan være til skade for barnet og det er en kost, der direkte frarådes af Sundhedsstyrelsen, skriver Pernille Bendixen blandt andet i debatindlægget.

Hun fortsætter:

- Fejlernæring af et barn er omsorgssvigt, som der faktisk skal underrettes om. Personalet kunne måske blive gjort medskyldige, hvis de skal tvinges til at servere med, der kan være skadeligt for barnet.

Det falder Elisa Bresson og Vladimir Stanic for brystet. Sammen venter de et barn, der kan se frem til et liv som veganer.

- Barnet skal spise, hvad vi spiser. Vi gider ikke lave særkost, fordi der kommer en lille ny. Vi har styr på, hvad der skal indtages af både vitaminer og mineraler, og hvorfra det skal komme. Så det bliver en fuldbåren veganerbaby, vi får, fastslår Elisa Bresson.

Parret har levet vegansk i seks-syv år, og er – som Vladimir Stanic udtrykker det – ’jo stadig i live’. De er slet ikke nervøse for, om vegansk kost er tilstrækkelig for et spædbarn.

- Overhovedet ikke. Vi har en vegansk mødregruppe, som alle har børn fra to uger og op til syv år. De har levet vegansk hele deres liv, og de er sunde og raske – og er sjældent syge, faktisk, siger Elisa Bresson.

Sundhedsstyrelsen anbefaler: Til børn på seks-otte måneder har Sundhedsstyrelsen følgende anbefaling:

Giv barnet varieret mad, så det lærer at spise mange forskellige ting allerede, når det er helt lille. Giv barnet: • kød eller fisk hver dag, gerne flere gange dagligt • frugt og grøntsager hver dag, forskellige slags • bulgur, couscous, ris, pasta og lignende • æg, bønner og linser en gang imellem. Fra barnet er seks måneder, skal det have jernholdig mad det vil sige kød og fisk ved de fleste måltider hver dag. Variér eventuelt den hjemmelavede grød med færdiglavet, jernberiget grød. Se mere

Bliver hjemme

Hvis Pernille Bendixens forslag bliver vedtaget, og der kommer et decideret forbud mod vegansk kost i dagtilbud, så bliver der formentlig et barn mindre i de odenseanske børneinstitutioner. For kød kommer ikke på tale.

- Så beholder vi det derhjemme, og så finder vi en anden løsning, siger parret.

- Det vil være super ærgerligt, hvis ikke det kan lade sig gøre. Det vil ikke kun ramme os, det vil ramme en større gruppe, for der kommer flere og flere veganere, siger Vladimir Stanic.

Han ærgrer sig over, at der er politisk modstand mod vegansk mad, men har samtidig fuld forståelse for, at der skal være plads til alle holdninger i debatten.

- Hun har jo ret til at sige, hvad hun mener. Men jeg synes, det er ærgerligt, hun skal forbyde det i den forstand. Hvis folk har lyst til det, så synes jeg, at folk skal have lov til det, for det er som sagt ikke sundhedsskadeligt.