Så er der atter adgang til møllen

Svendborgs vartegn, Christiansmøllen på Porthusvej, er genindviet efter omfattende restaurering.

Efter en omfattende restaurering blev Christiansmøllen i Svendborg lørdag genåbnet.

Møllen lukkede i 1959 for produktionen, og det er første gang siden lukningen, at der er adgang for offentligheden. Inden restaureringen var møllen i dårlig stand, men efter en renovering til 6,7 millioner kroner, er den nu klar til besøgende.

Restaureringen er betalt af kommunen, virksomheder og private donationer.

Så mange materialer som muligt er genbrugt i restaureringen for at bevare historien. Dog har møllen fået et nyt tag med en særlig bæredygtig tagmembran, der skal holde i mange år. Foto: Ole Holbech

Varetegn skal bruges af borgerne

Møllen anses for at være Svendborgs varetegn og har efter mørkets frembrud været oplyst, så man kunne se den lyse op over byen.

Til lørdagens åbning fortalte formanden for Christiansmøllens Laug, Ole Nystrøm, hvad han håber, møllen skal bruges til.

- Vi vil gerne indgå i kulturelle arrangementer, idrætsarrangementer og så videre. Måske også i undervisning, siger han.

Læs også Svendborgs øjebæ renoveres for millioner

Møllen kommer desværre ikke til at male mel igen.

Det var Svendborg Kommune og Christians møllens Laug, som havde indbudt til genåbningen, hvor gæsterne fik rundvisning og kunne nyde udsigten. Dertil kom et let traktement med smagsprøver på møllens egen øl: "Christians(m)øllen".