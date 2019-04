Så faldt bomben: Delbing og Co. mister stemmeretten

Oprøret i Totalbanken i Aarup er blevet en fuser.

Heine Delbing og Jesper Bak, der havde bebudet stormangreb på generalforsamlingen onsdag, har fået frataget deres stemmeret af Finanstilsynet.

Det sker på baggrund af paragraf 62 i lov om finansiel virksomhed, der forpligter aktionærer til at oplyse, når de.handler i forståelse af hinanden for at erhverve en bestemmende indflydelse.

Heine Delbing ejer 19,1 procent af aktierne i Totalbanken, og i alt er det en tredjedel af stemmerne til generalforsamlingen, der nu er ubrugelige.

Heine Delbing har tidligere forsøgt at få flertal for et salg af Toitalbanken, og op til generalforsamling har han stillet et forslag om at halvere repræsentantskabet, der indstiller kandidater til bestyrelsen.

Dermed ville han indirekte kunne præge bestyrelsens sammensætning.