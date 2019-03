Når mor og far ryger: Så farligt er rygning for dit barn

Det er ikke sundt at ryge - især når du og din partner skal have børn. I Odense skal politikerne diskutere, om gravide skal belønnes med op 1.000 kroner, hvis de stopper med at ryge.

Allerede inden barnet kommer til verden, kan rygning gøre skade.

Ifølge Sundhedsstyrelsen påvirker rygning ægløsningen, og forskning tyder også på, at mandens sædkvalitet forringes af tobaksrygning.

Derudover er rygning skadeligt for barnets vækst, og derfor er det bedst at holde op med at ryge, allerede når graviditeten planlægges.

Når du er blevet gravid

Hvis du eller din partner er blevet gravid, er det fortsat en god idé at stoppe med at ryge.

Barnets vækst påvirkes, hvis du ryger eller udsættes for tobaksrøg. Du risikerer at føde barnet for tidligt, eller at dit barn bliver født med for lav vægt. Der er også øget risiko for fosterdød.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at både du og din partner holder op med at ryge, når I finder ud af, at I venter jer. Moderen bør heller ikke udsættes for røg på arbejdspladsen.

Efter fødslen

Når barnet er født, er det fortsat en god idé at holde op med at ryge. Mange af røgens skadelige stoffer bliver overført til barnet gennem modermælken. Derudover kommer amningen også lettere i gang, hvis du ikke ryger. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at du ikke ryger - heller ikke, når barnet er født.

Lene Nygaard, der er jordemoder på Odense Universitetshospital, er enig, at det aldrig er for sent at holde op med at ryge.

- For hver dag man ikke ryger, forbedrer man vilkårene for baby inde i maven, siger Lene Nygaard til TV 2/Fyn.

- Nogle af de risici, der er ved at ryge, når man er gravid, er, at der er større risiko for at føde for tidligt, der er større risiko for at føde et barn med lavere fødselsvægt, større risiko for misdannelser og større risiko for, at barnet dør. Så det kan helt klart betale sig at stoppe med at ryge, på hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, forklarer hun.

Hvis du ikke er i stand til at holde op med at ryge, bør du tale med din læge. Så vidt muligt skal du gøre, hvad du kan for at holde barnet væk fra tobaksrøg. De skadelige stoffer i røgen belaster barnets luftveje, så undgå at ryge indendørs eller i nærheden af barnet.

Små børn, der udsættes for tobaksrøg, har øget risiko for vuggedød. Derudover er de oftere syge og bliver oftere indlagt på sygehuset med luftvejssygdomme.