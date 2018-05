Så graver de igen: Niels Bohrs Allé spærres i fire uger for bilister

En af de store veje i Odense bliver nu lukket i fire uger, mens en færdigstøbt tunnel til cyklister bliver sænket ned under vejbanen.

Fra på mandag skal bilister ud på en omvej, når den firesporede Niels Bohrs Allé bliver spærret på den vestlige side af Campusvej-krydset.

Vejen skal nemlig graves op, så en fiks- og færdigstøbt tunnel til cyklister og fodgængere kan blive sænket ned under vejen.

Her er omvejen

En færdigstøbt tunnel skal sænkes ned under vejbanen ved Niels Bohrs Alle. Det betyder, at vejen bliver spærret i fire uger for bilisterne. Foto: Grafik Odense Letbane

Bilister, der skal på langs af Niels Bohrs Allé, må i de fire uger køre uden om via Ørbækvej, Munkerisvej og Munkebjergvej.

Til cyklister og fodgængere bliver der anlagt en midlertidig sti, så de stadig kan benytte sig af Niels Bohrs Allé.

Tunnelen under Niels Bohrs Allé er et tilkøb til letbaneprojektet, som Odense Kommune har valgt at investere i af hensyn til trafiksikkerheden og for at gøre det lettere for cyklister at komme frem.

Tunnelen er blevet støbt på en fabrik, så arbejdet med at få den på plads vil gå hurtigere - end hvis den skulle støbes på stedet. Det ville ifølge Odense Letbane nemlig tage op mod et halvt år.

Som cyklist må du til gengæld vente med at prøve tunnelen og de tilhørende cykelstier til omkring september, hvor der er studiestart på SDU ved Campusvej.

Når Nyt OUH åbner i 2022, forventes det, at op mod fire gange så mange mennesker skal gennem krydset ved Niels Bohrs Allé hver dag.