Tjek dit område: Så hurtigt kommer ambulancen frem til dig

Det tager i gennemsnit 20 minutter for ambulancen at komme frem til Sydlangeland - men kun fem minutter til Odense.

Det er stor forskel på, hvor lang tid ambulancen er om at komme frem på Fyn.

Region Syddanmark har offentliggjort responstider fra første halvdel af 2018. De viser, at ambulancen er længst tid om at komme frem til Bagenkop på Langeland, hvor det i gennemsnit tager 20 minutter at komme frem.

Responstiden til Bagenkop har tidligere været 21 minutter, men det er fortsat den længste responstid i Region Syddanmark.

På top-fem-listen over de længste responstider på Fyn ligger også Martofte i Kerteminde Kommune, den sydfynske by Millinge samt Humble og Tranekær, der også ligger på Langeland.

Her tager det mellem 14 og 20 minutter for ambulancen at komme frem, hvis du ringer 112.

Odense klarer sig klart bedst

I den anden ende af skalaen ligger fire odenseanske bydele. Hurtigst kommer ambulancen frem til Odense V, hvor ambulancerne blandt andet kører ud fra.

Det tager kun ambulancen fem minutter i gennemsnit at nå frem til det vestlige Odense.

Også Odense C, Odense M og Odense S er placeret på top-fem-listen over de laveste responstider, der ligger på omkring fem-seks minutter. På femtepladsen ligger Svendborg på lidt over seks minutters responstid.

Bor du i Odense, er den længste responstid i Odense NØ, hvor der i gennemsnit går 8,4 minutter, før ambulancen er fremme. Gennemsnitstiden for hele Fyn er på 7,7 minutter.

Du kan herunder se, hvor mange minutter ambulancen i gennemsnit bruger til at komme frem til dit postnummer.