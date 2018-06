Så kom regnen - sådan fordeler den sig på Fyn

Der er stor forskel på, hvor meget regn der falder i løbet af søndagen.

Det regner flere steder på Fyn søndag formiddag, og selv om der kom nogle få dryp på Vestfyn, i Odense og andre steder på Fyn lørdag eftermiddag, er det det første omfattende regnvejr i flere uger, der i løbet af søndag bevæger sig ind over Fyn.

Det er især den vestlige del af landet, der søndag får regn- og tordenbyger. Ifølge TV 2 Vejret er det vidt forskelligt, hvor meget regn fynboerne kommer til at få i løbet af dagen.

Vestfyn, Odense og Midtfyn kan forvente mellem fem og ti millimeter regn, mens Nord-, Øst- og Sydfyn ikke skal forvente meget mere end et par millimeter.

- I løbet af eftermiddagen er der stadigvæk nogle byger tilbage. De kunne også godt være kraftige - måske med torden - og det kan ikke helt udelukkes, at der er en bitte risiko for, at det kunne blive i nærheden af skybrud på 15 millimeter på en halv time, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.

- De fleste steder vil jeg tro, at det holder sig væsentlig under det.

Så meget regn forventes der at falde i løbet af søndagen. Foto: TV 2 VEJRET

Sol og sommer vender tilbage i næste uge

Jo længere mod øst man kommer, jo større er sandsynligheden for, at det holder helt tørt, oplyser TV 2 Vejret.

Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 23 grader. Regnen vil fortsætte ud på eftermiddagen og aftenen og kan nogle steder være med torden.

Når regnvejret er drevet forbi Fyn i løbet af søndagen, drejer vinden imod nordvest, og det betyder, at det varme, danske sommervejr vender tilbage med solskin, tørvejr og dagtemperaturer omkring 20-22 grader i næste uge.

I næste uge fortsætter sommervejret med tørvejr og 20-22 grader på Fyn. Foto: TV 2 VEJRET