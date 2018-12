Sjaskvåd fredag og weekend: Fyn får snart sne

Hvis du ligesom de fleste også håber på, at der snart vil drysse lidt julesne og frostgrader hen over det fynske, så skal du højst sandsynligt ikke vente alt for længe mere.

Alt tyder nemlig på, at der er sne på vej til Fyn. Men først skal vi dog lige have overstået en sjaskvåd fredag og en blæsende weekend.

Fredag bliver endnu en overskyet decemberdag i det fynske. Temperaturerne kommer til at ligge på otte til ni graders varme efter en meget lun nat.

Sjaskvåd fredag

I løbet af fredag morgen starter regnen med at komme fra sydvest og omkring klokken ni er hele Fyn dækket af et massivt regnvejr.

Regnen kommer til at hænge ved resten af dagen, og der er derfor ikke meget julevejr at spore fredag. Faktisk så vil temperaturerne stige i løbet af dagen, hvor der nogle steder i det fynske kan blive helt op til 11 graders varme.

Det er ifølge TV 2 Vejret et stormlavtryk vest for Skotland, der fredag sender sine fronter ind over Danmark, med udbredt og ganske intens regn.

På landsplan kan der forventes mellem 10 og 15 millimeter regn, mens der på Fyn kan risikere at komme helt op til 20 millimeter fredag.

Samlede nedbørsmængder frem til fredag aften klokken 20. Lokalt, kan der falde over 20 millimeter regn. Foto: TV 2 VEJRET

Blæsende og våd weekend

Weekenden i det fynske bliver ikke meget bedre end fredagen.

Lørdag vil der fortsat falde vand ned fra himlen, mens der også vil være blæsende med risiko for kraftige vindstød rundt omkring i det fynske. Temperaturerne vil dog få et lille dyk til emllem seks og otte graders varme.

Natten til søndag vil vinden begynde at aftage, og det samme vil regnen. Der er dog stadig risiko for enkelte regnbyger, men ikke ligeså meget som fredag og lørdag. Temperaturerne vil igen blive lidt køligere, og solen vil vise sig enkelte steder på Fyn.

Julevejret er på vej - måske

Den kølige luft og de køligere temperaturer kommer tilbage i løbet af næste uge. Her vil vejret være lidt mere julet, og der vil være nattefrost fra mandag til tirsdag.

Også nedbørsformerne viser sig fra den kolde og mere decemberlignende side. Der vil nemlig være chancer for, at fynboerne får lidt sne og slud allerede mandag og tirsdag i næste uge.