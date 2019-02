Se kortet: Så lang tid går der før ambulancen er ved dig

Efter Falck-skandalen kigger en række af landets regioner på om der skal etableres eget ambulanceberedskab.

Blikket er derfor drejet mod Region Syddanmark, hvor man med succes har hjemtaget ambulancedriften i selskabet Ambulance Syd.

Og samtidig med, at der er politisk flertal i regionsrådet for ikke, at lade private virksomheder som Falck stå for ambulancedriften på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, så slår ambulancefolkene politikernes ambitioner.

Det viser tallene i en opgørelse, som det præhospitaleudvalg i Region Syddanmark netop har fået udarbejdet.

Hurtige i Odense - langsomme på Langeland

I opgørelsen kan man læse, at alt i alt var ambulancerne i Region Syddanmark i hele 2018 fremme efter 7,7 minutter. Dermed er de hurtigere fremme end regionsrådspolitkernes ambition om en gennemsnitlig responstid på 7,9 minutter.

Enkelte steder kniber det dog gevaldigt. Således var ambulancen 60 gange i sidste halvdel af 2018 mere end 15 minutter om at nå frem til postnummeret Tranekær på det nordlige Langeland.

Anderledes ser det ud, hvis man zoomer ind på Odense. I postnummer 5260 Odense S var samtlige 397 ambulanceudrykninger i sidste halvdel af 2018 fremme inden for ét kvarter.

Samme tendens finder man også i Langeskov, Vissenbjerg og en række andre steder på Fyn.

I løbet af sidste halvdel af 2018 var Odense C topscorer med 1.134 såkaldt første ambulancer. Altså tilfælde, hvor mindst én ambulance er kørt afsted. I Svendborg rykkede regionens ansatte ud til 841 tilfælde.

