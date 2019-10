Håndholdt mobil: Så mange fynboer har fået klip i kørekortet

På tre uger har Fyns Politi uddelt præcis 100 klip for brug af håndholdt mobil bag rattet. Det oplyser Rådet for Sikker Trafik.

10. september blev sanktionen skærpet, så det foruden en bøde på 1.500 kroner også koster et klip i kørekortet og 500 kroner i bøde til Offerfonden at bruge håndholdt mobil, når man kører bil.

- Det er bekymrende, at vi stadig møder så mange trafikanter, der har deres fokus rettet mod mobilen i stedet for trafikken. Vi fortsætter kontrollerne, og vi er overbeviste om, at de mange uddelte klip også har en præventiv virkning, så folk nu begynder at ændre deres mobilvaner i trafikken, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

På landsplan har politiet uddelt 1.651 klip i kørekortet for håndholdt mobil.

00:49 Den nye skærpelse var ikke mange timer gammel, inden den første fynbo blev snuppet. Video: Ole Holbech Luk video

Fanget få timer efter skærpelse

Den nye skærpelse var ikke mange timer gammel, inden den første fynbo blev snuppet og fik et klip i kørekortet om morgenen den 10. september.

- Vi var ude her til morgen for at lave en kontrol, og så var der én, der snakkede i mobiltelefon. Den pågældende blev den første i Fyns Politikreds, der fik et klip i kørekortet for at snakke i mobiltelefon, sagde operativ leder i færdselsafdelingen ved Fyns Politi Preben Ingemansen til TV 2/Fyn.

Rådet for Sikker Trafik og landets kommuner gennemfører i de næste uger en kampagne mod uopmærksomhed i trafikken.