Så mange fynske børn er vaccineret - men giver det overhovedet mening?

Sundhedsstyrelsen: Derfor skal så mange børn som muligt vaccineres

Spørgsmålet er så, om det overhovedet giver mening at vaccinere børn ned til femårsalderen.

Det mener Sundhedsstyrelsen, der siden november har anbefalet vaccinen til skolebørn.

- Når vi anbefaler vaccinationen af børn, er det netop for at nedbringe smitten og stoppe smittekæder og for at øge immuniteten i befolkningen. Det er vigtigt for at få kontrol med epidemien, siger vicedirektør Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen.

Børn bliver sjældent syge af covid-19

På et pressemøde tirsdag understregede vicedirektøren, at planen fortsat er, at så mange børn som muligt skal vaccineres.

- Vi skal lægge en dæmper på smitten i skolerne, og det er der en række redskaber til at gøre. Det allervigtigste er vaccination, og det er stadig det vigtigste, siger Helene Probst.

Det er sjældent, at børn bliver alvorligt syge med covid-19, men børnene kan risikere at smitte deres forældre og bedsteforældre, der kan blive syge.

Siden december har børnene og deres forældre haft mulighed for at få vaccinen hos deres egen læge. Det er dog ikke alle læger, der af forskellige årsager har haft tilbudt vaccinen.

Børnene blev sendt på tidlig juleferie 15. december på grund af øget smitte og for, at flere kunne blive vaccineret i ferien. I dag, onsdag, vender de tilbage i skole.

Professor: Lad virus cirkulere blandt børnene

Der er dog flere læger og eksperter, der er uenige i, at børn i så høj grad skal vaccineres.

Børnelæge Lone Graff Stensballe, der er professor i vaccinologi og infektionsepidemiologi på Rigshospitalet, har tidligere udtalt sig kritisk om at vaccinere raske børn for at lægge en dæmper på smitte i samfundet.

- Jeg kan simpelthen ikke se en fremtid, hvor børn skal vaccineres mod en infektion, de ikke bliver syge af, hver fjerde måned. Det kan jeg ikke, siger Lone Graff Stensballe til DR.