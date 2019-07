Minimumsnormeringer: Så mange millioner vil det koste i Odense

Odense Kommune har som en af de første beregnet, hvad minimumsnormeringer vil koste. Beregningen er lavet på anmodning fra TV 2/Fyn.

Odense Kommune har lavet beregningen ud fra BUPL's anbefalinger om tre vuggestuebørn per medarbejder og seks børnehavebørn per medarbejder. Et forslag der støttes af SF.

- Vi regnet ud, at det vil koste 82 millioner kroner at indføre BUPL’s minimumsnormeringer. Og der er selvfølgelig en masse usikkerheder og forudsætninger, man lægger ind. Men vi har faktisk lavet de her beregninger en del gange, fordi det har været på tapetet før, siger den radikale børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen til TV 2/Fyn.

De penge har Odense Kommune ikke, tværtimod er kommunen allerede i gang med den helt store spareøvelse.

- Det, vi gør i Odense, er at omprioritere penge, fra andre områder til børn og gamle. Så vi er i forvejen i gang med at lave en øvelse som tilgodeser, at der kommer flere børn i kommunen. Hvis vi også skal finde penge til minimumsnormeringer, så siger det sig selv, at der er nogle andre områder, som skal betale, siger Susanne Crawley Larsen.

Formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, mener ikke, at 82 millioner kroner er for meget.

- Ja, det kan simpelthen på ingen måde diskuteres, om det kan betale sig. Det kan ikke betale sig at lade være. Hver gang man svigter et barn, så kommer det til at koste i den anden ende. Så skal man ikke tilbyde familierne ekstra indsatser i de efterfølgende år, siger Rikke Hunsdahl til TV 2/Fyn..

Vil kræve mange flere ansatte

Udover de 82 millioner kroner mere om året oven i den nuværende udgift på 569 millioner kroner vil det kræve omkring 235 flere fuldtidsstillinger besat af pædagoger eller pædagogmedhjælpere i de odenseanske børnehuse.

I dag er der omregnet til årsværk 1279 pædagogiske årsværk i Odense kommune.

- Det vil kræve, at vi ansætter en masse nye folk. Og det vil i vores kommune være mere end 200 mennesker. Og så må man jo håbe, at der er så mange pædagoger at få, for hvis alle kommuner skal ud og ansætte mange pædagoger, så kan man jo godt blive bekymret for, om vi har pædagoger nok i Danmark til at løfte opgaven. Så der ligger også i minimumsnormerings diskussionen noget om, hvordan vi får uddannet pædagoger nok til at løfte opgaven, siger den radikale børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, mener, at det er muligt at finde flere pædagoger.

- På Fyn er vi en af de egnsdele, som har flest ledige pædagoger. Vi har godt 200 ledige pædagoger på Fyn. Og det er til dels fordi, der lige er kommet et nyt hold ud fra uddannelse, siger hun.

Der skal følge penge med

Hvis regeringen vil indføre minimumsnormeringer, forventer børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, at det følger penge med.

- Hvis den nye regering indfører minimumsnormeringer, så er det klart, at når man udskriver en regning, så betaler man den også. Så derfor forventer jeg også, at hvis der bliver besluttet minimumsnormeringer fra Christiansborg, så følger der også penge med til kommunerne, så de kan løse opgaven, siger Susanne Crawley Larsen.

Radikales eget forslag

Det Radikale Venstre har også spillet ud med en minimumsnormering, som dog ikke er lige så ambitiøs som BUPL’s.

- Det har vi fordi, det er dem, vi mener, at vi kan finde penge til. Vi går ind for minimumsnormeringer, fordi det er de små børns forsikring mod de voksnes skiftende prioritering. Og det gælder politikere i kommuner og på Christiansborg, at når de voksne skifter fokus, så går det ud over børnene, siger Susanne Crawley Larsen.

Flertal ønsker minimumsnormeringer

Et stort flertal af danskerne mener, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det fremgår af en Megafon-måling foretaget for TV 2 og Politiken i begyndelsen af juni.

Målingen viser, at flere end hver anden dansker går ind for, at der skal være en lovbestemt øvre grænse for antallet af børn per pædagog.

I alt 61 procent af de adspurgte er enige i, at det vil være ”godt, hvis der blev indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne”, 15 procent er imod, mens resten er uafklarede eller uden holdning til spørgsmålet.

