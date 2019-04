Pædagoger bakker op om demonstration: Så mange voksne bør der - som minimum - være i børnehaven

Forældre er klar til at demonstrere i en række byer, heriblandt Odense, Assens, Nyborg og Svendborg. De mener, at der er for få pædagoger i børnehaver og vuggestuer, og de vil derfor gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på problemet, og hvad det betyder i daginstitutionerne.

Initiativet møder fuld opbakning hos Pædagogernes Landsforening, BUPL. Det forsikrer BUPL Fyns formand, Rikke Hunsdahl.

- Vi bakker fuldstændig op om forældrenes initiativ, siger Rikke Hunsdahl til TV 2/Fyn.

Alle mangler pædagoger

Forældrene bag demonstrationerne håber, at politikerne vil indføre minimumsnormeringer, så én pædagog eksempelvis ikke skal sidde alene med alle børnene i en børnehave.

Som det er nu, lever de færreste kommuner op til BUPL’s anbefalinger.

- Det er de færreste institutioner, der kan få det til at ligne vores minimumsnormeringer. Der mangler pædagoger i alle institutioner for at leve op til de krav, der er, siger Rikke Hunsdahl.

Så mange pædagoger skal der til

BUPL har et forslag til, hvordan minimumsnormeringerne skal være i daginstitutionerne.

I de enkelte kommuner skal der være mindst én fuldtidsansat pædagog til tre indskrevne børn i vuggestue og mindst én fuldtidsansat pædagog til seks indskrevne børn i børnehave.

Hvis politikerne vedtager BUPL’s foreslåede minimumsnormeringer, vil man kunne undgå, at én pædagog ikke står alene med alle børnene i en børnehave eller vuggestue.

- Hvis vi skal løfte kvaliteten, er det pinedød nødvendigt, at der bliver tilført penge, fastslår Rikke Hunsdahl.

Der mangler ifølge BUPL 4.000 pædagoger på landsplan. Det kræver cirka 2,1 milliarder kroner, hvis det skal kunne lade sig gøre at få nok pædagoger til børnene i alle danske kommuner, så alle børnehaver og vuggestuer lever op til BUPL's anbefalinger.

Sådan ser det ud på Fyn

Ifølge BUPL er der kun få kommuner, der lever op til BUPL’s egne mininumsnormeringer på nuværende tidspunkt.

Fyn klarer sig generelt bedre end resten af landet, når det gælder forholdet mellem antal børn og pædagoger.

For vuggestuer lever Nordfyns Kommune, Assens Kommune samt Ærø og Langeland op til BUPL’s anbefalinger. Til gengæld gør seks fynske kommuner ikke: Odense, Nyborg, Middelfart, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

Når det gælder børnehaver, lever Odense, Kerteminde, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Svendborg heller ikke op til BUPL’s anbefalinger.

Problemet er dog ifølge BUPL langt værre uden for Fyn, hvor ganske få kommuner lever op til landsforeningens anbefalinger.

- Det er ikke godt nok langt de fleste steder, konkluderer Rikke Hunsdahl.

Minister: Det vil jeg gøre nu

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har på sin facebookprofil kommenteret problematikken og vil undersøge, om der skal gøres mere.

- Selv om regeringen de seneste to år har prioriteret to milliarder kroner ekstra til dagtilbudsområder, heraf en milliard kroner alene til mere pædagogisk personale, har det hele tiden stået klart for mig, at vi skal mere, skriver Mai Mercado.

- For at sikre, at vi rent faktisk ved og mærker, hvad sker der ude i landets dagtilbud, har jeg bedt om, at vi får lavet en undersøgelse af forholdene her og nu. Undersøgelsen skal sikre, at vi får et tilbundsgående og realistisk billede af forholdene i landets dagtilbud, fortæller ministeren.

Formand: To milliarder kroner er ingenting

Rikke Hunsdahl giver dog ikke meget for, at den nuværende regering har givet to milliarder ekstra til området.

- To milliarder er ingenting. Det er slet, slet ikke nok, siger Rikke Hunsdahl.

BUPL er i øvrigt i gang med at lave sin egen undersøgelse af, hvordan forældre og pædagoger oplever dagligdagen, så foreningen bedre kan danne sig et overblik over, hvordan situationen står til i daginstitutionerne. Rikke Hunsdahl forventer, at den ligger klar i løbet af de næste par uger.

Hun understreger derudover, at den demografiske udvikling gør, at der i fremtiden kommer endnu flere børn, og derfor vil udfordringen med for få voksne til børnene kun blive større fremover.

Hun frygter, at det går ud over børnenes trivsel, læring, leg, omsorg og udvikling, hvis der ikke findes en løsning.

Demonstrationerne vil finde sted lørdag klokken 13. Efter planen vil der blive demonstreret i mindst 57 byer landet over.