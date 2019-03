Politiet beslaglægger store mængde narkotika - også på Fyn

Fynboerne er blevet gladere for amfetamin. Det kunne det i hvert fald tyde på, hvis man læser politiets årlige opgørelse over, hvor meget narkotika der er blevet beslaglagt i Danmark. Den viser nemlig, at der i 2018 blev beslaglagt omkring 12 kg mere amfetamin end året før på Fyn.

På Fyn beslaglade man i 2018 mere amfetamin, heroin og ecstacy sammenlignet med 2017. Til gengæld er mængden af beslaglagt MDMA, hash og heroin faldet. Det viser tal fra den årlige opgørelse. Opgørelsen viser et årligt overblik mængderne af beslaglagt amfetamin, ecstacy, MDMA, hash, heroin og kokain.

Derudover viser den også, hvor mange beslaglæggelser der har været. Ud fra de tal kan man se, at det oftest har været kokain, Fyns Politi har måtte beslaglægge. Således skete det ikke mindre end 360 gange.

Se tallene for beslaglæggelser herunder

Mængde af beslaglagt narkotika på Fyn Amfetamin 2018: 14,06 kg Amfetamin 2017: 2,01 kg Forskel: + 12,05 kg Ecstacy 2018: 695 stk. Ecstacy 2017: 390 stk. Forskel: + 305 stk. MDMA 2018: 0,14 kg MDMA 2017: 0,21 kg Forskel: - 0,07 kg Hash 2018: 106,40 kg Hash 2017: 242,40 kg Forskel: - 136 kg Heroin 2018: 1,48 kg Heroin 2017: 0,28 kg Forskel: 1,2 kg Kokain 2018: 2,16 kg Kokain 2017: 5,52 kg Forskel: - 2,92 kg

