Så meget skal odenseanerne betale, hver gang du kører med letbanen

34 kroner.

Så meget koster det Odense Kommune, hver gang en passager kører med på anden etape af Odense Letbane.

Det fremgår af tal fra Borgmesterforvaltningen, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af.

Sådan hænger regnestykket sammen Borgmesterforvaltningen forventer 1,9 millioner årlige passagerer for letbanens etape 2. Billetindtægter kan ikke dække alle udgifter. Derfor regner kommunen at betale 65 millioner kroner i årligt bidrag. Det svarer til 34 kroner per passager. Prisen er angivet i 2015-niveau. Se mere

Etape 2 skal efter planen gå fra Odense Zoo til Seden eller fra Sukkerkogeriet på Vesterbro til Seden - begge ruter kører via Vollsmose. Man har i 2015 beregnet passagertal og bidrag på strækningen fra Odense Zoo til Seden.

Ifølge Claus Bech-Danielsen, der er professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, kan en letbane i Vollsmose få en afgørende betydning for bydelens fremtid.

- Det kan være med til at lime byen sammen, mener han.

Han påpeger dog, at en letbane ikke kan stå alene.

- Bedre infrastruktur løser langt fra alle problemer, men det kan være et vigtigt redskab til at samle byen, understreger han.

Professoren henviser blandt andet til Gellerupparken i Brabrand ved Aarhus, der ligesom Vollsmose er på ghettolisten. Her skal anden etape af Aarhus Letbane efter planen køre. Derudover har man også placeret 1.000 kommunale arbejdspladser for at trække folk til bydelen.

- Det handler om, at man vil trække folk fra andre dele af byen til, samtidigt med at man gør det nemmere for områdets borgere at komme rundt i byen. På den måde kan man nedbryde parallelsamfund, forklarer Claus Bech-Danielsen.

Ti gange så meget i bidrag per passager

I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede Odense Byråd, at der skal gennemføres en VVM-undersøgelse af de to mulige strækninger for anden etape af Odense Letbane.

De har stemt for en VVM-undersøgelse af etape 2 Socialdemokratiet

Det Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Radikale Venstre

Alternativet I alt koster VVM-undersøgelsen 38,1 millioner kroner. Kilde: Budgetforlig 2020

Først når de er gennemført, skal byrådet beslutte om anden etape af letbanen skal blive til virkelighed.

Tallene fra Borgmesterforvaltningen viser også, hvor stort et bidrag Odense Kommune kommer til at betale for etape 1.

I 2021 lyder det samlede bidragsbeløb på 33 millioner kroner (2018-niveau).

Det svarer til kun 3,4 kroners kommunalt bidrag for hver af de 9,8 millioner passagerer, man forventer i letbanens første åbningsår. Eller en tiendedel af bidragsbeløbet per passager for etape 2.

Til sammenligning betalte Odense Kommune 130 millioner kroner i tilskud til Fynbus i år 2018.

Når letbanens første etape åbner i 2021 vil Odense Kommune kunne spare cirka 40 millioner kroner om året som følge af busruter, der nedlægges. For anden etape lyder besparelsen på 19 millioner kroner.

