Se kortet: Så meget tjener man der, hvor du bor

210.127 kroner.

Så mange penge fik den gennemsnitlige voksne fynbo udbetalt i 2017.

Det viser en gennemgang af tal fra Danmarks Statistik, som TV 2/Fyn har lavet. Tallene er baseret på danskernes årsopgørelser og inkluderer personer over 14 år.

Hvad er disponibel indkomst Disponibel indkomst er det beløb, man har tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat med videre, underholdsbidrag og renteudgifter er betalt. Kilde: Danmarks Statistik Se mere

Dermed ligger fynboerne en smule lavere end resten af landet, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst i 2017 lød på 229.875 kroner.

Store forskelle på Fyn

Der er stor forskel på, hvor mange penge fynboerne tjente i 2017. TV 2/Fyns gennemgang viser, at Fyns mest veltjenende sogn i 2017 var Husby Sogn i Middelfart Kommune.

Med en gennemsnitlig disponibel indkomst for voksne på 322.754 kroner ligger sognet i toppen over de højeste disponible indkomster på Fyn. Højt på listen finder man også Thomas Kingos Sogn i Odense. Her ligger blandt andet Hunderup-kvarteret.

De to sogn har langt op til den nationale top. Øverst på listen ligger Vedbæk Sogn med en gennemsnitlig disponibel indkomst på 666.318 kroner.

Til sammenligning rækker Husby Sogns gennemsnitlige indkomst til plads nummer 33 på landsplan, mens Thomas Kingos Sogn ender som nummer 38.

Nederst på listen over de fynske sogn finder man Vollsmose. Her lå indbyggernes gennemsnitlige disponible indkomst i 2017 på 138.722 kroner.

Dermed placerer Vollsmose sig på en national bundplads. Sognet ligger som nummer 2.159 ud af de 2.161 sogn, der optræder i statistikken.

Den odenseanske bydel overgår kun Tingerbjerg i København og Engestofte på Lolland. Her lød den gennemsnitlige disponible indkomst i 2017 på henholdsvis 137.300 og 125.310 kroner.

Alle de beløb, der optræder i artiklen er i faste 2016-priser.