Blindtest af alkoholfrie øl: - Så overbevisende god, at den skal jeg drikke igen

Alkoholfri øl vinder større indpas hos danskerne, og hos Albani har de også mærket den voksende trend. Særligt på Heartland Festival vandt Albanis alkoholfrie specialøl mange af festivalgængernes hjerter. Men kan man smage forskel? Vinder ølsmagen over procenterne?

Normalt er sommer og festivaler forbundet med lyden af en dåse, der åbner og en let skummende øl, der kølende bliver hældt ned i svælget på en varm sommerdag. Men med en almindelig alkohol procent på 4,6 skal man ikke drikke uanede mængder, før hukommelsen af koncerten måske bliver lidt slørret.

Læs også Økologiske øl hitter: Ørbæk Bryggeri skruer op for hanerne

Men med en alkoholfri øl kan du få smagen og stadig en god oplevelse uden at blive (for) fuld.

- Der er ingen tvivl om, at alkoholfri øl er en kategori, som er i kraftig vækst. Der var vækst sidste år, og allerede i år er markedet steget 25 procent i forhold til sidste år. Så vi har gang i et segment her, som ser ud til virkelig at tage fart, siger Jesper Larsen, der er marketingchef for det nordiske marked hos Albani.

Moderation og sundhedstrend

Og de alkoholfrie øl er efterspurgte. Sidste år lød feedbacken fra Heartland-gængerne, at de savnede flere alkoholfrie alternativer, og det ønske efterkom Albani med en ny øl kaldet Haze IPA på 0,5 procent.

Salg af alkoholfri øl Salget af alkoholfri øl steg sidste år med 31,6 procent, oplyser Bryggeriforeningen.

Sidste år drak danskerne 4,3 millioner liter alkoholfri øl - altså øl, hvor alkoholprocenten er mindre end 0,5 procent.

Det er en firdobling i forhold til for fem år siden.

Sidste år blev der lanceret 11 nye alkoholfrie øl. Det er tre gange så mange som i 2017. Se mere

- Det er sundhedstrenden, der har skubbet på udviklingen af alkoholfrie øl - og så moderation. Folk vil gerne nyde og nyde rigtig godt, men de vil det mindre af gangen, siger Jesper Larsen.

Og det så Albani særligt på Heartland, hvor den alkoholfrie Haze IPA blev deres tredjemest solgte øl.

Kulturen har ændret sig. Der er ikke nogen, der kører med 12 børn bag i bilen og ryger cigaretter i en brandert. Der er ikke nogen, der gider komme hjem til faster Anna om aftenen og så bare dingle rundt. Kulturen har bare ændret sig Christian Hansen, medejer, Carlsens Kvarter

- Der er lige nu et for lille udbud i forhold til den efterspørgsel, der efter min overbevisning er på markedet for alkoholfrie øl. Og det udbud afhænger af, hvor dygtige bryggerierne rent faktisk er til at lave dem. Det vil jeg så lade forbrugerne vurdere, siger Jesper Larsen.

Blindtest på Carlsens Kvarter

Det får tre ølentusiaster nu muligheden for at vurdere, hvor de skal blindteste øl med og uden alkohol. Øllene smages på Carlsens Kvarter og i den rækkefølge, som står i faktaboksen herunder.

Blindtestens fem øl Anarkist Haze IPA, 0,5% - Albani Bryghus

Willemoes Mosaic IPA, 0,5% - Willemoes Bryghus

Microcosm, 3,0% - Gamma Brewing

Todd the Axeman, 6,5% - Amager Bryghus

Svendborgsund Haze IPA, 3,9% - Svendborgsund Bryghus Se mere

De tre entusiaster Mette Eis-Hansen, Jan Tonni Hansen og Klaus Rehkopff starter forholdsvist sikkert ud. Anarkist Haze IPA'en er de ikke i tvivl om er alkoholfri. Da de når til Willemoes Mosaic IPA, bliver de lidt i tvivl om selve procenten, men Jan Tonni Hansen skærer igennem:

- Den er alkoholfri.

Tredje, fjerde og femte øl er der flere procenter i, og så bliver det sværere. Femte øl fra Svendborgsund Bryghus vurderer de til at være alkoholfri.

Læs også Fynsk forår: Succesrigt øko-bryggeri køber op og henter ny direktør

- Den er tyndbenet. Den har ingen krop. Jeg tror klart, den er alkoholfri, siger Klaus Rehkopff.

Overordnet set på smag og oplevelse var det Albanis øl Haze IPA uden alkohol og Todd the Axeman med mest alkohol, der vandt flest point.

- Den første var så overbevisende god (Anarkist Haze IPA, 0,5 procent,red.), at den skal jeg bestemt drikke igen, siger ølentusiasten Klaus Rehkopff.

Kulturen har ændret sig

Den sidste øl, var den ølentusiasterne mindst kunne lide, og ironisk nok er det den type der bliver solgt mange af på Carlsens Kvarter ifølge Christian Hansen, der er medejer.

- Det er klart en trend, at de alkoholfrie og -svage øl sælger mere, end de har gjort før. Vores salg er måske fem eller ti-dobblet indenfor de sidste fem år, siger Christian Hansen.

Forklaringen ligger ifølge Christian Hansen i kulturen.

- Kulturen har ændret sig. Der er ikke nogen, der kører med 12 børn bag i bilen og ryger cigaretter i en brandert. Der er ikke nogen, der gider komme hjem til faster Anna om aftenen og så bare dingle rundt. Kulturen har bare ændret sig, siger Christian Hansen, der har arbejdet på Carlsens Kvarter i 10 år.

Jesper Larsen er sikker på, at tendensen også fortsætter i fremtiden.

- Der kommer mange flere alkoholfrie øl, og jeg er sikker på, at der er mange flere bryggerier, der tager udfordringen op, siger Jesper Larsen.