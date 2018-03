Så sker det: En snert af forår kommer til Fyn

Søndag vil vinden lægge sig, og temperaturerne vil stige til lidt over frysepunktet. Det kan komme til at føles helt forårsagtigt i det fynske.

Med lidt god vilje kan fynboerne søndag godt komme i forårsstemning, når de går en tur eller bare kigger ud af vinduet.

Selvom temperaturerne fortsat ligger omkring frysepunktet, kommer solen frem søndag, og det kan blive en dag, hvor forårsfornemmelserne kommer frem i fynboerne.

Ifølge TV2 Vejret starter den sidste dag i weekenden lidt bedre end den første gjorde.

Solen har tidligt søndag taget fat i det fynske, hvor der ud over at være lunere luft og mere sol også er aftagende vind. Ud på eftermiddagen vil termometeret vise mellem nul og to grader, som jo egentlig ikke er så meget, men fordi vinden har lagt sig, så vil det hurtigt komme til at føles varmere.

Sådan bliver søndagsvejret. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Så til trods for den fortsat ganske kolde luftmasse, vil man sagtens kunne føle at foråret langsomt er over os, hvis man finder en lækrog med solskin, skriver TV2 Vejret.

Solen kommer nu også så højt på himlen, at dagslængden svarer til omkring den 24. september - hvor temperaturen almindeligvis ligger på omtrent 15 graders varme.

Varme efter kulde

Selvom kalenderen forlængst har vist forårsmåned, så er vejret ikke umiddelbart fulgt med. Blæst, byger og temperaturer under frysepunktet er nok lige i underkanten til, at de fleste vil kalde det for forår. Og derfor har fynboerne efter et par dage med meget koldt vejr godt af solens varme.

Lørdag var det andet døgn med meget blæst og kulde i det fynske og resten af landet. Det blev specielt Det Sydfynske Øhav, som indtil lørdag aften fik det mest blæsende med vindstød af stormstyrke.

Læs også Fyn fastholdt i iskoldt greb: Kraftig blæst fortsætter

Det var et højtryk over Skandinavien og et lavtryk over Mellemeuropa, der lod iskold sibirisk kulde blæse frem mod Danmark fra øst.

Det fynske havde temperaturer omkring et par graders frost. Men på grund af det blæsende vejr kom luften til føles, som var temperaturen helt nede på minus 15 grader.

Kort visit

Fynboerne skal virkelig nyde forårsfornemmelserne søndag. Det ser nemlig ikke ud som om, at der lige foreløbig bliver udsigt til "rigtig" forår i flere dage af gangen.