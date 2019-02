Endeligt forslag: Så tæt på dig kan gasledning over Fyn komme til at ligge

Baltic Pipe er navnet på den 80 centimeter brede gasledning, der skal graves ned i jorden og gå tværs over Fyn.

Det endelige forslag til, hvor gasledningen skal placeres på Fyn, blev fredag eftermiddag offentliggjort af Energinet. Længere nede i artiklen kan du se, hvilken vej hen over Fyn den nye gasledning skal have, hvis det endelige forslag går igennem.

Baltic Pipe skal gå gennem Danmark for at transportere gas fra Norges gasfelter til Polen. Den nye gasledning er et samarbejde mellem det danske statslige selskab Energinet og det polske selskab Gaz-System.

Tidslinje for gasledningprojektet November 2017:

Ansøgningen fra Energinet og polske Gaz-system til myndighederne om at starte miljøvurderingen December 2017 til januar 2018:

Første offentlige høring. Herefter blev lavet en rapport over konsekvenserne for miljøet. Februar 2019 til april 2019: Anden offentlige høring. Sommer 2019: Myndighederne afgør på baggrund af miljøvurderingen, om der kan gives tilladelse. 2019-2022: Forundersøgesler. Herefter nedgravning af rør og etablering af anlæg. 2022: Gasledningen forventes at være i drift. Kilde: Energinet Se mere

Fynske borgermøder Her på Fyn kan du komme til borgermøde i forbindelse med den offentlige høring: Odense: Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19:00 i Odense Congress Center

Middelfart: Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00 på Comwell Middelfart

Endeligt forslag: Her skal gasledningen ligge

Det endelige forslag til, hvor gasledningen skal føres henover Fyn, kan du se på kortet her.

Du kan zoome ind på kortet og se, hvor tæt gasledningen kan komme til at gå på dig, hvis forslaget vedtages. Det endelige forslag skal nu i anden høring, før det endeligt besluttes, hvor ledningen skal føres hen over Fyn.

Høringen betyder, at lodsejere, naboer, kommuner med videre har otte uger til at komme med indsigelser og henvendelser til myndighederne. Høringsperioden løber fra den 15. februar til den 12. april 2019.

Energinet holder syv borgermøder hen over landet og inviterer alle berørte til at deltage. På Fyn er der mulighed for at møde op i Odense den 12. marts og i Middelfart den 14. marts.

Skærmbillede af forslaget fra Energinet til placeringen. Klik på linket ovenfor for at komme til det interaktivekort. Foto: Skærmbillede af interaktivt kort fra Energinet

Har skabt vrede på Fyn

Planerne om at lade den nye gasledning går tværs over Fyn har tidligere skabt vrede blandt en lang række fynboer.

Blandt andet i landbruget. I marts 2018 samledes en række landmænd i Vissenbjerg i bekymring over de konsekvenser, gasledningen kan få for dem.

- Ude ved os har vi rigtig mange store hovedrør, som ligger i jorden. Den nye gasledning kommer til at krydse rigtig mange steder, hvor den kommer til at kappe i gennem, fortalte landmand Niels Hauge Mikkelsen dengang, da TV 2/ Fyn var med til mødet i Vissenbjerg.

