Jenan Bozo stillede op til Folketinget - så tog kommunen hans ydelse

76 fynske kandidater stod på stemmesedlen ved folketingsvalget 5. juni.

En af dem var Jenan Bozo, der stillede op for Kristendemokraterne. Efter folketingsvalget stiller han nu sig selv spørgsmålet, om alle kan stille op til Folketinget.

Det gør han, fordi Odense Kommune få dage før valget tog hans ressourceforløbsydelse fra ham. Begrundelsen fra Odense Kommune var, at han søgte job i Folketinget. Derfor var han rask.

- Det er ikke demokrati. Demokratiet er til alle.

Jenan Bozo har været igennem et langvarigt sygdomsforløb, som endte i jobafklaringsforløb. I den forbindelse var han blevet bevilliget en ressourceforløbsydelse af Odense Kommune.

Blev bedt om at raskmelde sig

Men da Odense Kommune opdagede, at han var folketingskandidat for Kristendemokraterne, blev han indkaldt til møde på kommunen 28. maj. På mødet blev han, ifølge Jenan Bozo, bedt om at raskmelde sig af to sagsbehandlere, der havde gjort papirerne klar.

For hvis han kunne stille op til Folketinget, måtte han være rask.

- Så siger de, at de har set mig på TV 2, og at jeg har søgt job i Folketinget. Derfor skal jeg raskmelde mig, fortæller Jenan Bozo.

Samme dag modtog Jenan Bozo et brev fra Odense Kommune. Her blev det gjort klart, at udbetalingen af hans ressourceforløbsydelse ville stoppe samme dag.

Odense Kommune skriver i brevet til Jenan Bozo:

- Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at du har stillet dig til rådighed for arbejdsmarkedet ved ansøgning om at varetage erhverv i Folketinget. Du har søgt arbejde i Folketinget og afventer svar for, hvorvidt du skulle vagetage et arbejde i Folketinget efter den 05.06.2019.

Odense Kommunes afgørelse, som de sendte til Jenan Bozo.

Ikke en jobsøgning

Jenan Bozo så ikke sit kandidatur til Folketinget som en jobsøgning.

- Selvom jeg har været kandidat for Kristendemokraterne, så betyder det ikke for mig, at jeg søger job. Det er en politisk aktivitet og interesse for mig, siger Jenan Bozo.

Men i princippet kan du ikke arbejde. Hvad havde du gjort, hvis du var kommet ind i Folketinget? Så skulle du arbejde 70 timer i ugen, kunne du godt gøre det?

- Chancen for at jeg kom ind var én procent, og det var jeg godt klar over, siger Jenan Bozo.

Jobafklaringsforløb Et jobafklaringsforløb er et forløb med en tværfaglig indsats, der skal bidrage til, at borgeren kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, når borgeren har været sygemeldt gennem længere tid. Det er kommunen, der tager stilling til, om borgeren skal i et jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt over 22 uger inden for de seneste ni måneder og som ikke længere er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har ret til et jobafklaringsforløb. I jobafklaringsforløbet modtager man ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Kilde: Borger.dk og sundhed.dk Se mere

Et demokratisk problem

Formanden for Kristendemokraterne på Fyn mener, at perspektiverne i sagen er langt mere alvorlige. Ifølge Michael Jensen er det et udtryk for et demokratisk problem.

- Det er helt urimeligt. Vi har jo altid sat en ære i, at vi har et demokrati i Danmark, hvor alle borgere kan engagere sig, siger Michael Jensen.

Han mener, at hvis mennesker på sociale ydelelser ikke kan stille op til Folketinget, udelukker man en stor gruppe mennesker fra at deltage i demokratiet.

Det er helt urimeligt. Vi har jo altid sat en ære i, at vi har et demokrati i Danmark, hvor alle borgere kan engagere sig. Michael Jensen, formand for Kristendemokraterne på Fyn

- Man siger til alle, der har en eller anden form for førtidspension eller kontanthjælp, at de ikke skal deltage aktivt i det danske demokrati, fordi de så bliver trukket i den understøttelse, de får. På den måde udelukker man nogle folk fra at deltage, forklarer Michael Jensen.

Uretfærdig behandling af syge

Jenan Bozo selv er frustreret over situationen. Han fortæller, at han følte sig presset af Odense Kommune til at skrive under på, at han skulle raskmeldes.

- Jeg synes, det er uretfærdigt. Det er ikke sådan, man skal behandle de syge mennesker, fortæller Jenan Bozo.

Men er det i orden, at du stiller op til Folketinget, hvis du er syg?

- Jeg synes, det skulle være i orden. Der skal man ikke sætte nogen grænser. Man skal ikke sige til dem, der er syge, at nu er du syg, derfor skal du blive liggende i sengen. Det er ikke demokrati. Demokratiet er til alle, siger Jenan Bozo.

Odense Kommune har ikke ønsket at udtale sig i sagen. De skriver i en mail til TV 2/Fyn, at de ikke ønsker at udtale sig i konkrete sager, selvom Jenan Bozo har givet samtykke til, at Odense Kommune må udtale sig i hans sag.

