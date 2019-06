Se fynboernes egne vejrbilleder: Så vildt var tordenvejret over Fyn

Rulleskyer, kæmpehagl og skypumper var blandt de vejrfænomener, der ramte Danmark i løbet af onsdagen, hvor et usædvanligt kraftigt sommeruvejr satte sit store præg på dagen.

Flere steder på Fyn var der varslet risiko for skybrud, men selv om der kommer store mængder regn, var det ikke i mængder, der karakteriseres som skybrud.

To steder blev der onsdag målt stormende kuling, hvilket er niveauet lige under storm. Det var på det sydlige Als og i Assens.

Så altså også på Fyn var vejret voldsomt, og flere fynboer har i løbet af onsdagen sendt deres billeder af uvejret til TV 2/Fyn - og mange tak for det.

Flere af dem viser en såkaldt gustfront eller dravat, som kom med uvejret fra syd. TV 2 Vejret beskriver en gustfront som en front, der ligger på forsiden af uvejret, når det kommer rullende. Gust betyder vindstød.

- Gustfronten varsler, at nu kommer de meget kraftige vindstød og dernæst kraftigt nedbør samt måske også torden. Den er meget let aflæselig på himlen, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen til tv2.dk.

En enkelt seer har også fanget, hvad der godt kunne ligne en skypumpe.

Gårdbrand efter lynnedslag

Uvejret resulterede også sent onsdag eftermiddag i en brand i en gård ved Tommerup. Et lyn slog ned i husets tag under et voldsomt tordenvejr, og gården brændte efterfølgende ned.

Familien, der bor på gården, var hjemme, men slap ud af huset med livet i behold. Herefter alarmerede de brandvæsen og politi.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen gav uvejret ikke anledning til yderligere arbejde for politiet.

Herunder kan du se en række af fynboernes egne vejrbilleder fra onsdag.

Uvejr over Svendborg onsdag aften. Foto: Louise Kjær Christensen / Privatfoto

Uvejr over Svendborg onsdag aften. Foto: Louise Kjær Christensen / Privatfoto

Uvejr over Svendborg onsdag aften. Foto: Louise Kjær Christensen / Privatfoto

Foto: Anne Wilkens Blauert / Privatfoto

Foto: Michelle Chrone / Privatfoto

Her himlen over Ullerslev onsdag aften. Foto: Jane Jensen / Privatfoto

Foto: Lene Kjær-Christiansen / Privatfoto

Foto: Anne Wilkens Blauert / Privatfoto

Foto: Mads Boel