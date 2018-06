Sådan dækker TV 2/Fyn Folkemødet

Beslutningstagere, debattører og politikere er samlet på Bornholm til Folkemødet i de kommende dage. TV 2/Fyn er med og dækker folkemødet med fokus på de fynske dagsordener.

De fleste fynske borgmestre og en række fynske byrødder sætter de næste dage kursen mod Allinge på Bornholm for at deltage i Folkemødet. Her mødes beslutingstagere fra hele landet, og TV 2/Fyn er med, og dækker de fynske dagsordener, som bliver diskuteret på folkemødet.

Officielt beynder folkemødet torsdag klokken 11.30 og derefter er fire-dages demokratifest skudt i gang.

TV 2/Fyn sender live fra folkemødet i tv og har en massiv dækning på nettet og på Facebook, hvor vi fokuserer på de debatter, som optager og vedrører fynboerne. I løbet af folkemødet skal der både debatteres så forskellige emner som forhold for småøerne, børneopdragelse og bosætning i landdistrikterne.

- De fynske kommuner har aktier i en række debatter på Folkemødet. Og en af pointerne med debatterne er blandt andet at beslutningstagerne skal få øje på de emner, som er vigtige for kommunerne. Det kan både være problemstillinger, der handler om strukturelle forhold for kommunerne, eller helt konkrete problemer i de fynske kommuner. Her er Folkemødet en god måde for kommunerne at få opmærksomhed omkring deres sager, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Flere fynske kommuner satser på folkemødet

Allerede onsdag eftermiddag sender vi live på Facebook med Langelands borgmester Tonni Hansen.

Det er hans første folkemøde som borgmester, og netop i år har Langeland prioriteret en massiv tilstedeværelse på Folkemødet.

Langeland vil kæmpe for, at der bliver etableret en hurtigere forbindelse mellem Langeland og Lolland, og drømmen er en hurtig færgeforbindelse, der kan koble Langeland og Fyn på den kommende Femern-forbindelse.

Også Ærø Kommune er stærkt repræsenteret på Folkemødet, hvor Marstal-coasteren Samka danner rammen om de debatter, som Ærø Kommune indgår i.

Læs også I søen for øen: Samka er lastet med argumenter

Humor og dialekter

Udover en lang række politiske debatter, bliver der også plads til humor og grin.

Torsdag, fredag og lørdag kan du følge med, når TV 2-regionerne er gået sammen med netmagasinet Altinget.dk om at samle folket om humor og det vi sammen griner af.

Hver dag vil der ved en række liveevents blive talt om humor. Blandt andet vil den tidligere chefredaktør på Fyens Stiftstidende og nuværende vært på TV 2 News, Troels Mylenberg, tale om humor i nyhedsformidlingen.

Journalist og kommunikationskonsulent, Ida Fabricius Bruun, har kortlagt, hvordan danske politikere bruger humor på de sociale medier, og den fynske modemand Jim Lyngvild skal tale om folkemødemode.

Alle oplæg på scenen bliver streamet direkte her på Tv2fyn.dk.

- Hos os kan man lege og tanke op med godt humør og ny indsigt. Vi gør det kort, fyndigt og uformelt. Med kendte stemmer og også nogen, der ikke er alle andre steder. Alle vores gæster bruger humor og positiv tænkning i deres liv og arbejdsliv, og det vil vi gerne lære af, fortæller Nanna Holst, der er vært og tilrettelægger af TV 2-regionernes Humor-akademi på Bornholm.

Folket er også på folkemødet

Fra flere sider har der lydt kritik af, at folkemødet ikke er for folket, men en opgørelse fra Folkemødesekretariatet viser, at 48 procent af de besøgende i Allinge er almindelige nysgerrige personer, som lytter og deltager i debatterne på folkemødet.

- Folkemødet er en lang række af væsentlige debatter, som også vedrører fynboerne. Og det er vores opgave at få de debatter ud til fynboerne, så de er med til folkemøde, også selvom de ikke er på Bornholm, fortæller Jakob Risbro.

Det er ottende gang, at der er folkemøde på Bornholm. Første år var der 235 forskellige arrangementer og omkring 10.000 gæster. I 2017 var der omkring 3.200 forskellige arrangementer og 100.000 gæster.