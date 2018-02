Sådan får du rygeost i en københavner ...

... eller en bornholmer, vestjyde eller nordsjællænder. Den fynske rygeost er truet, og i artiklen er der tip til, hvordan du udbreder den.

Det er ikke alle danskere - det er såmænd end ikke alle fynboer - der er vilde med den røgede smag og bløde tekstur i den truede fynske specialitet rygeost.

Halvdelen af al den rygeost, der produceres i Danmark, langes over disken i supermarkeder og ostehandlere på Fyn, og tre af i alt fire rygeost-producenter har adresse på Fyn.

TV 2/Fyn er i gang med at samle et ambassadørkorps, der i deres virke skal sætte fokus på rygeosten.

Men stadig alt for få spiser rygeost, og osten risikerer derfor at uddø. Det er en skam, mener madhistoriker Nina Bauer og flere fynboer.

Med udryddelsen for døren er det derfor ikke usandsynligt, at dine venner rynker på næsen, når du serverer den fynske delikatesse. Måske har de aldrig smagt den, eller også bryder de sig ikke om smagen. Men frygt ej, der er hjælp at hente fra den tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S), hvis du skal lokke rygeost i vennerne.

- Jeg blander rygeost og hytteost sammen og putter det på laks. Det kan anbefales. Specielt, hvis man har venner, der ikke er fynboer og måske ikke er så vilde med ren rygeost, er det en god måde at få dem tilvænnet på, forklarer han til TV 2/Fyn.

Seernes tip

Flere fynboer har indsendt deres tip og opskrifter til at få rygeost lokket i middagsgæsterne.

Johnnie Knudsen serverer gerne smørrebrød med æbleflæsk og rygeost, når han skal imponere med den fynske specialitet, og Poul Nielsens "som far lavede den"-rygeostsalat er populær i hans familie.

Han deler gerne opskriften med resten af Fyn:

1/4 rygeost

3 spiseskeer mayonnaise

1 bundt radiser, som hakkedes fint i små tern

1 agurk, hvor kernerne i midten fjernes med en teske og hakkes fint i små tern

1 bundt purløg klippes fint

Evt. lidt meget finthakket løg

Det hele blandes og smages til med salt og peber.